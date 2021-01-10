Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi - Son Dakika

Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi

10.01.2021 09:51

Son dakika 3. sayfa haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi Geçen yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen öfkeli kadın, bu sefer mahalle sakinleriyle kavga etti Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek, mahalleyi...

Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi

Geçen yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen öfkeli kadın, bu sefer mahalle sakinleriyle kavga etti

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın, yine mahalleyi birbirine kattı. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadın, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek, polisleri ölümle tehdit etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akgül Y. ile mahalle sakinleri arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Akgül Y., sokaktan topladığı taşları vatandaşların evlerine fırlatıp küfürler etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Elindeki çaydanlık ile polis ekiplerine direndi

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların şikayetçi olması üzerine Akgül Y.'yi kadın polis eşliğinde gözaltına almak istedi. Ancak Akgül Y., eline aldığı çaydanlık ile polis ekiplerine direnerek, küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Akgül Y., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere, "Kimi gözaltına alacaksın. Çarşıdan gömlek mi alıyorsun" diye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin sabırlı bekleyişi ve Akgül Y.'yi defalarca uyarması ise dikkat çekti.

Doğalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak istemişti

Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmak istemişti. Bölgeye gelen Bursagaz ekipleri, doğalgaz hattını kapatarak, olası bir facianın önüne geçmişti. Yaklaşık 1 saat boyunca ekiplere direnen Akgül Y., yine doğalgaz borusunu patlatarak, mahalleyi havaya uçurmak ile tehdit etti.

Polisi ölümle tehdit ederek 'seni yaşatmam' dedi

Akgül Y., elindeki çaydanlığın, polis ekiplerinin başarılı hareketiyle ele geçirilmesiyle gözaltına alındı. Ekip aracına götürülen Akgül Y., resmi ekip aracını da tekmeledi. Bu sırada kelepçelenen Akgül Y., kendisini gözaltına alan polislere, "Sizinle görüşeceğiz, öldürürüm yaşatmam sizi, ben cezaevinde memuru yaktım siz kimsiniz" dedi. Gözaltına alınan Akgül Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi
Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi

Doğalgaz, Polis, Kadın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kısıtlamada mahalleyi birbirine kattı, polislere çaydanlıkla direndi - Son Dakika


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