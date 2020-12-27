Son dakika haberi... Kısıtlamada parka çıkan çocuklar, kedi ve tavşanlarına hava aldırdı - Son Dakika

IĞDIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evde besledikleri kedi ve tavşanla parka giden 3 çocuk, hem eğlendi hem de hayvanlarına hava aldırdı.

Güneşli havada evde oturmaktan sıkılan Muhammet Ali Tuncer (6), Muhammet Aksoy (7) ve Cevriye Candır (11) oyuncakları ile birlikte besledikleri kedi ile tavşanı alarak evlerinin hemen karşısındaki Haydar Aliyev Parkı'na gitti. Burada hayvanlarıyla oynayan çocuklardan Cevriye Candır, "Evimiz buraya yakın. Kedi ve tavşanımızı hava aldırmak için parka getirdik. Açık hava hem onlara hem de bize iyi geldi. Havada çok güzel olduğu için üşümedik" diye konuştu.Ailelerinin balkondan izlediği çocuklar yaklaşık 30 dakika kedi ve tavşanları ile parkta kaldıktan sonra tekrar evlerine geri döndü.