Son dakika haberi... Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

09.01.2021 14:46

Son dakika haber... Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, hayvan severler tarafından besleniyor.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, hayvan severler tarafından besleniyor.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesi ile Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) ve Bolpati Derneği kısıtlama sebebi ile boş kalan sokaklarda yaşayan kedi, köpek be kuşları düzenli olarak besliyor.

Belediyeye bağlı hayvan hastanesi kentin çeşitli yerlerinde bulunan besleme alanlarına çok miktarda yem, mama ve su bırakırken, hayvan sever dernekleri ise kendi imkanları çapında kentteki sokak hayvanlarının beslenmesini üstlenmiş durumda.

BOLHAYKO, üyeleri, il merkezinde yaşayan 100'ün üzerinde kedi ve köpeğin yanı sıra Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt caminin avlusundaki güvercinlerin beslenmesi için emek harcıyor.

Dernek üyeleri, gerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü gerekse de diğer yardımsever kurumlar ile vatandaşların kendilerine verdikleri yemleri güvercinlerin beslenmesi için kullandı.

BOLHAYKO Başkanı Ayşe Atılgan, AA muhabirine, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu günlerinde BOLHAYKO, Bolpati ve Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesinin sokaktaki tüm hayvanları el birliği içerisinde beslediğini kaydetti.

Kendilerinin BOLHAYKO olarak 100'ün üzerine kedi ve köpek ile kuşları beslediklerini de dile getiren Atılgan, "Hayvan Hastanesi bizden çok daha fazla kedi ve köpekler kuşları besliyor. Hayvanseverler derneklerine üye olanlar veya olmayanlar Doğa Koruma ve Mili Parklar'dan aldıkları izin belgesi ile gerek mahallesinde, gerek besleme yaptığı başka bir yerde kedi köpek ve kuşları besleyebiliyor. Bolu bu açıdan çok şanslı." dedi.

Son dakika haberi... Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi... Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi... Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi... Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Sokak Hayvanları, Veteriner, Köpek, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


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