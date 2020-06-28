Son dakika haberi... Kısıtlamadan muaf olan tatilciler, sahilleri doldurdu
Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tatilciler sahilleri doldurup, sıcak havanın keyfini çıkardı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tatilciler sahilleri doldurup, sıcak havanın keyfini çıkardı. Tatilcilerin büyük çoğunluğunun maske kullanmadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen 'LGS ve YKS Tedbirleri' konulu genelgeye ek olarak gönderilen yazıyla, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından yerli ve yabancı turistler muaf tutuldu. Bu kararın üzerine Bodrum'daki tatilciler de denize koştu. Yaklaşık 32 derece sıcaklıkta sahilleri dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı.Kalabalığın en yoğun olduğu noktalardan biri de Gündoğan Halk Plajı oldu. Hemen her yaştan turist sahili doldurdu. Turistlerden kimi şezlongda uzanarak dinlendi, kimi ise yüzerek denizin keyfini çıkardı. Tatilcilerin büyük çoğunluğunun maske kullanmadığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:51 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kısıtlamadan muaf olan tatilciler, sahilleri doldurdu - Son Dakika
Son Dakika 23:01 Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 19:11 Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 10:33 Sınav günü kaza geçiren öğrenci hastaneye değil sınava gitti 07:37 YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 22:57 Alişan'ın yaptığı kazanın vahametini gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü