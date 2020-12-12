Son dakika haberi | Kısıtlamadan muaf turist, dalgalarla selfie yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kısıtlamadan muaf turist, dalgalarla selfie yaptı

12.12.2020 17:12
Son dakika haberi | Kısıtlamadan muaf turist, dalgalarla selfie yaptı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bir turist ise dalgalarla selfie yaptı.

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 21,4 derece ölçüldüğü Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Zaman zaman yağan yağmura aldırmayan turistler, sahilde yürüyü, dalgalı denizin fotoğraflarını çekti.Bir turist ise dalgalarla selfie yaptı.


Son dakika haberi | Kısıtlamadan muaf turist, dalgalarla selfie yaptı
Son dakika haberi | Kısıtlamadan muaf turist, dalgalarla selfie yaptı

Konyaaltı Sahili, Antalya, selfie, turist, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kısıtlamadan muaf turist, dalgalarla selfie yaptı - Son Dakika


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