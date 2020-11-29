Son dakika haberi... Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada - Son Dakika

BURSA'da, kısıtlama saatlerinde sokakta olan iki grup arasında kavga çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 337'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 13 kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre kavga eden kişiler, daha sonra dağıldı. Polis, kavga eden kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.