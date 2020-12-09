Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti - Son Dakika

Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti

09.12.2020 00:47

Son dakika haberi... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti Aksaray'da maskesiz gezerek kısıtlamaya uymayan ve alkollü olarak araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücü ile kız arkadaşı, kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarını saldırıp...

Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti

AKSARAY - Aksaray'da maskesiz gezerek kısıtlamaya uymayan ve alkollü olarak araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan alkollü sürücü ile kız arkadaşı, kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarını saldırıp tehdit ederken, gözaltına almak isteyen polis ekiplerini de tehdit ederek, "Elini ayağını çek" sözleriyle memurları itti.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler kent merkezi ve birçok bölgede görev alarak uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda polis ekipleri merkez istikametine seyreden 68 ABK 553 plakalı Tofaş marka otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Ali Ç. ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilirken, sürücü ve ismi belirlenemeyen kız arkadaşının muaf belgelerinin bulunmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkların belirlendi. Maskeleri de bulunmayan 2 genç polis ekiplerince uyarılarak maskeleri taktırıldı. Ardından alkol kontrolünden geçirilen sürücü Ali Ç. 1.65 promil alkollü çıktı.

Basın mensuplarına saldırarak tehditler savurdu

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve birde alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü olay yerinde kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Sürücü ve kız arkadaşı basın mensubunun üzerine koşarken, alkollü sürücü Ali Ç. basın mensuplarını tehdit ederek, "Kamerayı kapat. Rezil oldum. Seninle görüşeceğiz. Eğer kameraya düşeyim var ya seni yaşatanın" diyerek küfürler savurdu.

Polis memuruna, "Elini ayağını çek" diyerek itti

Asayiş ve trafik ekiplerinin güçlükle engel olmaya çalıştığı olayda sürücü ve kız arkadaşı polis ekiplerince araca bindirilmek istedi. Araca binmek istemeyen alkollü sürücü polis ekiplerince güçlükle polis aracına bindirilirken, burada elleri kapıya sıkışmasın diye kolunu araç içerisine almak isteyen polis memuruna, "Elini ayağını çek Elini ayağını çek. Hepinizin yanına bırakının" diyerek polis memurlarını itti.

7 bin 528 TL para cezası kesilerek ehliyete el konuldu

Gözaltına alınan 2 genç polis aracına bindirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Alkollü araç kullanan sürücüye alkollü araç kullandığı için bin 228 TL para cezası kesilirken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için sürücü ve kız arkadaşına 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. Öte yandan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise trafik ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti
Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti

Para Cezası, Aksaray, Polis, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kısıtlamaya uymayan maskesiz alkollü sürücü basına saldırdı, polisi iterek tehdit etti - Son Dakika


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