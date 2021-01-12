Son dakika haberi: Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliden 210 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliden 210 adet uyuşturucu hap çıktı

12.01.2021 08:26
Son dakika haberi: Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliden 210 adet uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

Son dakika haberler: İzmir'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 210 adet uyuşturucu hap çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden 210 adet uyuşturucu hap çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Gürçeşme Caddesi üzerinde devriye görevi yaparken şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Polis ekipleri tarafından durdurulan Burak Y. (28) isimli kişinin herhangi bir izni olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edildi. Şüpheli şahsın polis tarafından yapılan üst aramasında 210 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu haplara el konulurken şüpheli Burak Y.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Son dakika haberi: Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliden 210 adet uyuşturucu hap çıktı

Uyuşturucu, Konak, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliden 210 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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