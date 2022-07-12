Son dakika haberi | Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

12.07.2022 08:52
Son dakika haberi | Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi... Gaziosmanpaşa'da kıskançlık krizine giren koca, 4 yaşındaki kızının gözü önünde eşi ve kayınvalidesini öldürdü, baldızı ve bacanağını da silahla yaralayan şahıs kendisini teslim almaya gelen polislere de ateş açtı.

Gaziosmanpaşa'da kıskançlık krizine giren koca, 4 yaşındaki kızının gözü önünde eşi ve kayınvalidesini öldürdü, baldızı ve bacanağını da silahla yaralayan şahıs kendisini teslim almaya gelen polislere de ateş açtı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Akıncılar Sokak'ta yaşındı. İddiaya göre, eşi Zeynep Turgut (25) ve kayın validesi Nedime Dinçer'le (56) aynı evde yaşayan Turgay Turgut (31), eşinin telefonla attığı bazı mesajlardan ötürü kıskançlık krizine girdi. O sırada bayram ziyareti için eve gelen baldızı ve bacanağı, eşiyle tartışma yaşayan Turgay Turgut'u sakinleştirmek için araya girdi. Öfkeli koca sakinleşmeyince kayınvalidesi polisi arayarak damadını ihbar etti.

Bir türlü sakinleşmeyen koca, balkona çıkarak elindeki silahla sağa sola ateş etmeye başladı. Cinnet getiren öfkeli koca, eşini ve kayınvalidesini 4 yaşındaki kızının önünde öldürdü. Baldızı ve bacanağını da yaralayan Turgut, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmadı ve özel harekat ekipleriyle çatışmaya girdi. Polis ekiplerine uzun süre direnen Turgut, özel hareket polislerinin eve girmesiyle gözaltına alınırken yaşanan çatışmada bir özel harekat polisi de yaralandı.

Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından sağlık ekibi de içeriye girdi. Zeynep Turgut ve annesi Nedime Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Ayşe Kıyak ve Umut Kıyak ise hastaneye götürüldü.

Olay sırasında sokakta bulunan Zafer Oyman, "Olay gecesi saat 02.00 sularında ben durağımıza geldim. Özel harekat polisleri de 02.00 sularında burdaydı. Özel harekat polisleri şahısı iki defa ikaz ettiler. Teslim ol diye, şahıs da memur arkadaşlara ateş ederek karşılık verdi. Silahla ateş etti. Özel Hareket polisleri de şahısı etkisiz hale getirdi. Bugün duyduğumuza göre ise iki kişiyi katletmiş 2 kişiyide yaralamış. 1 tane de polisi yaralamış. Olayda görebildiğimiz oydu. Olay yeri güvenlik çemberi altındaydı bizi de bölgeye sokmadılar" diye konuştu.

Öte yandan ekiplerin evde yaptığı aramalarda 2 tabanca bulundu. Gözaltına alınan Turgay Turgut ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Abdullah Altunbaş/İHA)

YORUMLAR
500
Eşinin telefonuna gelen mesajları gören koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı Eşinin telefonuna gelen mesajları gören koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı TOKİ'den bayram tadında konut desteği TOKİ'den bayram tadında konut desteği
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Akıncılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 09:00:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement