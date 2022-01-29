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Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesen şüpheliden tuhaf savunma: Evde et kesmiştim, içim daraldı - Son Dakika

Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesen şüpheliden tuhaf savunma: Evde et kesmiştim, içim daraldı

29.01.2022 16:51

Antalya'da Elvan Küçükaltun, Alman kız arkadaşına ilgi gösteren arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti. Zanlı cesedi parka gömmeye çalışırken ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmada ifade veren Küçükaltun'un "Evde et kesmiştim, içim daraldı. Hava almaya çıktım" dediği öğrenildi.

Dün gece Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun, akşam arkadaşı Kadir Demir'i yemeğe çağırdı.

BERABER ALKOL ALDILAR, KISKANÇLIK KRİZİ ÇIKTI

Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Kadir Demir birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Grosser'e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı.

ÖLDÜRÜP CİNSEL ORGANINI KESTİ

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçükaltun, Kadir Demir'i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.

MEZAR KAZARKEN YAKALANDI

Apart otelden çıkan Elvan Küçükaltun, yakında bulunan bir parka gidip mezar yeri kazmaya başladı. Bir erkeğin parkta kazı yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan Küçükaltun ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Nadia Angela Grosser'i gözaltına aldı.

Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

"EVDE ET KESMİŞTİM"

Öldürülen Kadir Demir'in fotoğrafçılık yaptığı, Elvan Küçükaltun ile arkadaş olduğu eşi Nadia Angela Grosser'e olan ilgileri nedeniyle tartıştıkları bildirildi. Tartışma sırasında, Kadir Demir bıçaklanmak suretiyle yaşamını yitirirken, Elvan Küçükaltun'un da parmaklarının kesildiği belirlendi. Elvan Küçükaltun, jandarma ekiplerine "Evde et kesmiştim, içim daraldı. Hava almaya çıktım" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Grosser ile Küçükaltun, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

"BANA TELEFON ÜZERİNDE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ"

Şahısların 2.5 yıldır kiracısı olduğunu belirten Ali Cemil Ünal, "Adam kendisi Çorumlu eşini de Almanya uyruklu olarak tanıttı. Bana evde telefon üzerine çalıştıklarını söyledi. Her ay kirasını verirdi. Bana karşı bir şeyi yoktu. Dün gece bu olaylar olmuş. Beni de gece jandarma aramış. Sabah geldim. İfade verdim. Mezarı da ben sonradan gördüm" sözlerine yer verdi.

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Jandarma, Alkol, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesen şüpheliden tuhaf savunma: Evde et kesmiştim, içim daraldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşının cinsel organını kesen şüpheliden tuhaf savunma: Evde et kesmiştim, içim daraldı - Son Dakika
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