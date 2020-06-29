Son dakika haberi! Kıskandığı kadını 10 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kıskandığı kadını 10 yerinden bıçakladı

Son dakika haberi... Kayseri'de kıskançlık krizine giren adam, tartıştığı kadını 10 yerinden araya giren marketçiyi ise 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Kayseri'de kıskançlık krizine giren adam, tartıştığı kadını 10 yerinden araya giren marketçiyi ise 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi'nde meydana gelen olayda 48 yaşındaki Abdurrahman E. ile 47 yaşındaki Güner A. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Abdurrahman E. kaçarak markete giren Güner A.'yı 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Araya giren marketçi Mustafa A. da sırtından ve kolundan bıçaklanarak yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri 10 yerinden bıçaklanan Güner A.'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Sırtından ve kolundan yaralanan Mustafa A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Abdurrahman E. ise, Güner A. tarafından kandırıldığını ve duygularıyla oynandığını ileri sürdü.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

(İHA)

Mimarsinan, Kocasinan, Kayseri, Gerede, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kıskandığı kadını 10 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika

19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:24 Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:35 Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:45 Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi 07:45 Sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu için duayen isimlerden sürpriz iddia: 1 yıl daha oynayabilir
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
17:43
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 19:39:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Kıskandığı kadını 10 yerinden bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]