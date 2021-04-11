Son Dakika | Kıyıya oturan gemide bu sefer de yangın çıktı
11.04.2021 21:12
Son dakika haber... Ocak ayında Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturan Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinde bugün akşam saatlerinde çalışma esnasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Ocak ayında Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturan Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinde bugün akşam saatlerinde çalışma esnasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanı'na kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi sürüklenerek karaya oturmuştu. Parçalanarak vinç yardımıyla karaya taşınan gemide bugün akşam saatlerinde işçiler çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.
(Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)
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