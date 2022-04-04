Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti

04.04.2022 11:09

Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde metrobüsten inen eski kız arkadaşı Kader Gökçe'yi sokak ortasında öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden Alpaslan Çay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde metrobüsten inen eski kız arkadaşı Kader Gökçe'yi sokak ortasında öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden Alpaslan Çay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından ise Çay'ın daha önceden bir kadınla evlenip boşandığı ve tehdit etme suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde metrobüsten inen Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından bir ara sokağa çekilerek öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından intihara teşebbüs eden Çay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından inceleme başlatırken, Çay'ın daha önceden evlenip boşandığı ve tehdit suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti
Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti
Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs eden şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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