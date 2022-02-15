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Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi - Son Dakika

Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi

15.02.2022 09:12

Elazığ'da iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan şahıs, önce silahıyla etrafa rastgele ateş ettikten sonra kafasına silahı dayamıştı.

Elazığ'da iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan şahıs, önce silahıyla etrafa rastgele ateş ettikten sonra kafasına silahı dayamıştı. Şahıs, 4 saatin sonunda ikna edildi.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesinde bulunan iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisiyle telefonda konuşan ve sinirlenerek bir anda çılgına dönen R. Y., belinden çıkardığı silah ile etrafa rastgele ateş etmeye başladı. O sırada içeride olan arkadaşları ve vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisi sevk edildi. Şahıs yine aralıklarla dışarı çıkarak etrafa ateş etti ve ardından silahı kafasına dayadı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Olay yerin şahsın ailesi de geldi. Polis ekipleri ve ailesi uzun süre ikna etmek için ter döktü.

4 saat süren konuşmanın ardından R.Y. ikna edilerek elindeki silah alındı. Y. polis ekipleri eşliğinde ilk olarak sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye ardında ise sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Sedat Erbak - Yakup Sağlam/ İHA)

Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi
Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi
Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi
Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi
Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi
Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi
Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi
Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi

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Müzakere, Elazığ, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız arkadaşıyla tartışıp kafasına silah dayamıştı, 4 saat sonra ikna edildi - Son Dakika
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