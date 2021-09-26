Son dakika haberi | 'Kız isteme' yolunda kazada yaralanan 17 kişi taburcu oldu

Bir son dakika haberine göre KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Amasya'dan Antalya'ya kız istemek için gidenlerin içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişi taburcu oldu.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Amasya'dan Antalya'ya kız istemek için gidenlerin içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişi taburcu oldu. Kaza, dün saat 06.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Amasya'dan Antalya'ya kız istemek için gidenlerin içinde bulunduğu Enver Sefa Üçbudak (36) yönetimindeki 50 SC 786 plakalı minibüs, sürücünün önüne çıkan domuza çarpmamak için manevra yapmasıyla devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hacer Karakaya, Osman Gök, Hasibe Gök, Şafak Öztürk, Yılmaz Öztürk, Recep Karakaya, Derin Su Öztürk, Hasibe Gök, Öznur Atlı, Demirhan Atlı, Osman Furkan Karakaya, Gökhan Gök, Aynur Gök, İlknur Gök, Alaaddin Taha Karakaya ile Tayfur Öztürk yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı. 17 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.



Son Dakika

Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım

Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı

"Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti