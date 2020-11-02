Son dakika haberi: Kız istemeye giderken öldürülmüştü, kardeşi 'pusu kurdular' dedi (2) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sevdiği kızı istemek için ailesini almaya gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Kadir Gerekli'nin (38) cenazesi, ailesine teslim edildi. İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki evine getirilen Gerekli'nin cenazesi, helallik alınmasının ardından Ceyhan Asri Mezarlığı'na götürüldü. Kadir Gerekli, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.