Son dakika haberi! 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi! 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

09.05.2022 16:55

Son dakika gündem haberine göre KONYA'da Süleyman Ünal (19), 'kız kaçırma' meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Cem Ünalan'ı (32) çıkan kavgada sırtından bıçaklayarak öldürdü.

KONYA'da Süleyman Ünal (19), 'kız kaçırma' meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Cem Ünalan'ı (32) çıkan kavgada sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Çayırbağı Mahallesi Çayırbağı Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan Süleyman Ünal ile Cem Ünalan, buluşmak konuşmak için anlaştı. Buluşma noktasına iki arkadaşıyla birlikte gelen Cem Ünalan ile Süleyman Ünal arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ünalan, Süleyman Ünal'ı darbetti. Süleyman Ünal ise yanındaki bıçağı çekip Ünalan'ı sırtından bıçaklayarak kaçtı. Çağırılan ambulansla Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünalan, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Süleyman Ünal ile olaya karıştığı düşünülen Rıtvan Evrin ve Fatih Öztaş'ı gözaltına aldı.

BABASI DA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜRMÜŞ

Bu arada Süleyman Ünal'ın babası Ahmet Ünal'ın da 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü belirtildi.

Son dakika haberi! 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi! 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

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'Kız kaçırma' gerekçesiyle husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü! 'Kız kaçırma' gerekçesiyle husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü!

Süleyman Ünal, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 'KIZ KAÇIRMA' KAVGASINDA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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