Son dakika haberi | 'Kız kardeşlere havuzda taciz' davasına bakanlık müdahil oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | 'Kız kardeşlere havuzda taciz' davasına bakanlık müdahil oldu

18.09.2022 12:32
Son dakika haberi | 'Kız kardeşlere havuzda taciz' davasına bakanlık müdahil oldu

Son dakika haber: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan kız kardeşler E.A. (14) ile S.A.'nın (18) havuzda bacaklarını elleyip tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Akif K.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan kız kardeşler E.A. (14) ile S.A.'nın (18) havuzda bacaklarını elleyip tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Akif K. (34) hakkında 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istenen davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu.

Belçika'da yaşayan C.A., eşi, kızları E.A. ve S.A. ile birlikte 15 Ağustos'ta Manavgat'taki 5 yıldızlı otele tatile geldi. Otelin havuzunda yüzen 2 kız kardeşe, 20 Ağustos'ta aynı otelde tatil yapan Akif K., sarkıntılık yaptı. Akif K., iddiaya göre havuzdaki kız kardeşlerin bacağına dokundu. Havuzdan çıkarak durumu anlatan kızların babası C.A. ile kuzenleri B.B., Akif K. ile tartıştı. Otel görevlileri araya girdi, durum jandarmaya bildirildi. Şikayet sonrası Akif K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Manavgat 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Akif K., 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDIOlayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelinin olay günü havuzda E.A. ve S.A.'nın birkaç defa yüzerek altlarından geçtiğini, bu sırada kızların bacaklarını ellediği ve daha sonra kızların önünde yüzeye çıktığı anlatıldı. Olaya ilişkin otelin güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelinin tekrar kızların olduğu yere doğru yüzdüğünün görüldüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde ise olay günü alkollü olduğu için olanları hatırlamadığını ama havuzda insanların birbirine değebileceklerini söylediğini, kendisinin küçük çocuğu olduğunu ve böyle bir şeyi yapmayacağını anlattığı vurgulandı. İddianamede, şüphelinin 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.Olayın basına da yansımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olmak için mahkemeye başvurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan imzalı mahkemeye gönderilen yazıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili kanunlar uyarınca kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik davalara katılabileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Basın ve yayın organlarında çıkan 'Havuzda tacize 8 yıl hapis istemi' haber neticesi bilgi sahibi olunan suça ilişkin İl Müdürlüğü'müzce davanın mahkemeniz tarafından görüleceği öğrenilmiştir. İddianamenin ve duruşma davetiyesinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Gereğini arz ederim."

Bakanlığın müdahil olduğu davanın görülmesine ileriki günlerde Manavgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.


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Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Manavgat, Belçika, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Kız kardeşlere havuzda taciz' davasına bakanlık müdahil oldu - Son Dakika

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