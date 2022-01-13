'Kız' meselesi nedeniyle husumetlisince başından vuruldu - Son Dakika

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 'kız' meselesi nedeniyle husumetli olduğu Mehmet A. (24) tarafından, evine girdiği sırada av tüfeğiyle başından vurulan Ramazan Y. (25), tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan Mehmet A. ise yakalandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Akkonak Mahallesi Fatih Caddesinde meydana geldi. Ramazan Y., evininin bulunduğu apartmana girmek isterken, iddiaya göre daha önceden 'kız' meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet A. ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından Mehmet A., elindeki ruhsatsız av tüfeğiyle Ramazan Y.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri Ramazan Y.'nin başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, başından yaralanan Ramazan Y.'yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ramazan Y. tedaviye alınırken, olaydan sonra kaçan Mehmet A. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.