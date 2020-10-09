Son dakika haberi: Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor

09.10.2020 18:43
Son dakika haberi: Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan üniversite öğrencisi kızı Fadime Levent için Diyarbakır'daki HDP binası önünde nöbet tutarken rahatsızlanan ve memleketine dönen 3 çocuk annesi Hatice Levent'in (58) acısı da umudu da...

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan üniversite öğrencisi kızı Fadime Levent  için Diyarbakır'daki HDP binası önünde nöbet tutarken rahatsızlanan ve memleketine dönen 3 çocuk annesi Hatice Levent'in (58) acısı da umudu da tazeliğini koruyor.

Simav'a 18 kilometre uzaklıkta bulunan Yemişli köyündeki evinde tek başına sürdürdüğü hayatının zor geçtiğini ifade eden anne Hatice Levent, "Eşimi 6 yıl önce trafik kazasında kaybettim. Simav'da iş bulamayan diğer 2 evladım İstanbul'a gitti. Ben Simav'daki evimde tek başıma zor günler geçiriyorum. Kızımın acısını bir nebze olsun unutabilmek için kendimi ahırımdaki ineğime, evimin içinde beslediğim kedilerime, dışarıda baktığım köpeğime ve diğer hayvanlarıma adadım. Şeker hastalığım nüksettiği için Diyarbakır HDP İl binası önünde sürdürdüğüm evlat nöbetimi yarım bırakıp 5 ay önce Simav'a döndüm. Şimdi hastalığım biraz iyileşti. Hayvanlarıma bakacak birisini bulur bulmaz, tekrar Diyarbakır'a dönerek evlat nöbetime arkadaşlarımla birlikte devam etmek istiyorum" dedi.

Bu defa kızını almadan dönmeyeceğini belirten anne Levent, yetkililerden kızının terör örgütünün elinden kurtarılmasını istedi. Büyük zorluklar çekerek okula gönderdiği kızının başarılı bir öğrenci olduğuna dikkati çeken Levent, "Fadime, askerimize, polisimize kurşun sıkacak biri değil. Kızımı, bize baksın diye okuttum. Kızım, sana yalvarıyorum, yuvana, vatanına dön" dedi.

Kızının örgütten kaçarak okumasını ve bundan sonraki hayatını bir öğretmen olarak sürdürmesini isteyen acılı anne Levent, "Kızım sen öğretmen olmak ve bizlere bakmak istiyordun. Bizler de bu hayallerle seni zor şartlarda okuttuk. Baban ceketini sattı, ben de parmağımdaki yüzüğümü sattım. Yuvana dön. Hem kendi hayallerini gerçekleştir hem de benim hayallerimi gerçekleştir" diye konuştu.


Son dakika haberi: Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor
Son dakika haberi: Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor
Son dakika haberi: Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor
Son dakika haberi: Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor
Son dakika haberi: Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor
Son dakika haberi: Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor

Diyarbakır, Terör, Simav, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den Yalova, Bursa ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı Tartıştıkları şahsı öldürüp yol kenarına atan sanıkların ifadeleri kan dondurdu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi
Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi         
18:38
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor         
18:32
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı         
17:23
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek         
17:18
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler         
16:50
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti         
15:55
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 18:47:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Kızı kandırılarak dağa kaçırılan anne, umudunu koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei