Son dakika haberi | Kızı PKK'lı teröristlerce kaçırılan baba, HDP'li yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi | Kızı PKK'lı teröristlerce kaçırılan baba, HDP'li yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu

Gelen son dakika haberine göre Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, dönemin HDP yöneticileri hakkında, "evladının kaçırılmasına aracılık ettikleri" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, dönemin HDP yöneticileri hakkında, "evladının kaçırılmasına aracılık ettikleri" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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HDP İzmir il binası önünde şubattan bu yana evlat nöbeti tutan baba Laçin, kızı Gamze Laçin'in dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu, başta Diyarbakır ve Kocaeli HDP il başkanları olmak üzere HDP genel merkez yöneticilerinin cezalandırılması için hazırladığı suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.

Laçin'in avukatları Esra Garagon Etlik ve Oğuzhan Bizkevelci tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, kaçırılmaya aracılık edenlerin isimlerinin belirlenmesi de talep edildi.

Avukat Etlik, AA muhabirine, Mehmet Laçin'in kızına kavuşmak için 2011'den bu yana kapı kapı dolaştığını ancak henüz bir sonuca varamadığını söyledi.

Mehmet Laçin'den aldıkları bilgiler doğrultusunda geniş kapsamlı bir çalışma hazırladıklarını anlatan Etlik, şunları kaydetti:

"Mehmet Bey'in kızı önce Diyarbakır'dan başka bir ile gidiyor, orada anne tarafı akrabalarıyla kalma süreci ve birkaç ay içerisinde çok hızlı bir değişim var. Vatan, millet sevgisi olan birinin 2-3 ay içerisinde dönüşüm geçirmesi ve birden terör örgütünün dağ kadrosuna katılacak kadar gözünü karartması söz konusu. Bu aşamada tehdit olabilir. Bunların da olabileceğini hatırlatarak bir suç duyurusu hazırladık. Bu fikirdeki bir çocuğun bu kadar hızlı dönüşmesi mümkün değil. Lise sona kadar başarılı öğrenci ve birden fikir değiştirip dağa gidiyor."

Etlik, o dönem Gamze ile iletişime geçenlerin de dosyaya dahil edilmesini istediklerini vurguladı.

Gamze Laçin'in parti etkinliklerine katılarak bu sürece başladığını savunan Etlik, "Gamze'nin ilk başta partiyle bir ilişkisi daha sonradan da dağa katılması söz konusu. Dolayısıyla o dönemdeki HDP yöneticilerinin tespit edilip cezalandırılmasını istedik. Aynı zamanda da Gamze'yi bu yola itecek aile bireyleri kimler varsa bunları da ayrıntılı bildirerek suç duyurusunu yaptık." diye konuştu.

Avukat Oğuzhan Bizkevelci de baba Laçin'in hukuki mücadelesine destek vermek istediklerini kaydetti.

"Kızımı HDP'nin binasında yakaladım, bu delil değil mi?"

Mehmet Laçin de 10 yıl içerisinde elde ettiği delillerle belli bir noktaya geldiğini dile getirdi.

Kızını, PKK terör örgütüne HDP'nin teslim ettiğini ileri süren Laçin, "Benim yüreğim yanıyor, HDP kılıf uyduruyor. Kızımı HDP'nin binasında yakaladım, bu delil değil mi? 10 yaşındaki çocukların HDP binasında ne işi var? HDP çocukları daha 18 yaşına gelmeden ailelerden alıyor, Türkiye'de yetiştirip 18 yaşına basınca dağa götürüp silah veriyorlar. Bunları bir cezalandırsınlar, bunlar bir ceza alsın ki kendine gelsin. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Laçin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kızı PKK'lı teröristlerce kaçırılan baba, HDP'li yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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