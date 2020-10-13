Son dakika haberi! Kızılcahamam'da koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kızılcahamam'da zabıta ekipleri, ilçedeki ticari işletmelerde sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı tedbirlerini denetledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada denetimlere ağırlık verdiklerini, vatandaşlardan bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

Acar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız maske takmalı ve sosyal mesafe kurallarına uymalılar. Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde denetimlere aralıksız devam ediyoruz. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Normal hayatımıza dönme sürecini hızlandırabilmek adına önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam etmeliyiz."