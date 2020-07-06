Son dakika haberi: Kızılırmak'ta kaybolan Çağatay'ın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kızılırmak'ta kaybolan Çağatay'ın cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika habere göre KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Çağatay Şamlı'nın (18), arama çalışmaları sonucu 22 saat sonra cesedi bulundu.

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Çağatay Şamlı'nın (18), arama çalışmaları sonucu 22 saat sonra cesedi bulundu.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Özvatan'a bağlı Kermelik Mahallesi'nde meydana geldi. Çağatay Şamlı, 8 arkadaşıyla birlikte balık avlamak için Kızılırmak Nehri kenarına geldi. Bir süre balık tutan Şamlı, sıcaktan bunalınca serinlemek için nehre girdi. Şamlı, suya girdikten kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ve Mersin ile Konya'dan su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Saat 24.00'e kadar yapılan arama çalışmalarında Şamlı'ya ulaşılamadı. Dün gece ara verilip, bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarında, Mersin ve Konya'dan gelen özel ekipler, saat 11.00 sıralarında Şamlı'nın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Şamlı'nın cesedi, otopsisi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna götürüldü. Bu sırada nehir kıyısındaki Çağatay Şamlı'nın yakınları, gözyaşı döktü. Jandarma tarafından başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Kızılırmak, Özvatan, Şamlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kızılırmak'ta kaybolan Çağatay'ın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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