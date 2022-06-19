Son dakika haberi... Kızılırmak'ta ölü bulunan Murat, toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kızılırmak'ta ölü bulunan Murat, toprağa verildi

19.06.2022 16:01
Son dakika haberi... Kızılırmak'ta ölü bulunan Murat, toprağa verildi

Son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de, Kızılırmak Nehri'nde kaybolduktan 3 gün sonra cesedine ulaşılan Murat Göçmen (31), son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ'de, Kızılırmak Nehri'nde kaybolduktan 3 gün sonra cesedine ulaşılan Murat Göçmen (31), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 16 Haziran'da Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Göçmen, askere gitmeden 4 gün önce, Kızılırmak Nehri'nin bulunduğu alana geldi. Montunu ve telefonunu Yamula Köprüsü'nde bırakan Göçmen, metrelerce yükseklikten suya atladı. Göçmen'in suya girdikten sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Turkuaz Doğa Sporları arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Aramalara Konya ve Aksaray'dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri de katıldı. 100'e yakın kişiyle yapılan arama çalışmalarında Göçmen'in dün cansız bedenine ulaşıldı. Göçmen'in cenazesi, sudan çıkarılıp, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan cenaze aileye teslim edildi. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazına Göçmen'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Göçmen, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kızılırmak'ta ölü bulunan Murat, toprağa verildi - Son Dakika

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