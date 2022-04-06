Son dakika haberi... Kızıltepe Devlet Hastanesinde çocuk polikliniği ramazanda gece de hizmet verecek - Son Dakika

Kızıltepe Devlet Hastanesinde çocuk polikliniği ramazan ayı boyunca gece de hizmet verecek.

Ramazan ayının gelmesi ve mevsimsel geçişler dolayısıyla olası yoğunlukları önlemek amacıyla Kızıltepe Devlet Hastanesinde çocuk polikliniği saat 20.00 ile 24.00 arasında da hizmet verecek.

Başhekim Uzman Dr. Serdar Kalkan, hastalara daha iyi hizmet vermek amacıyla hastanede bulunan 8 çocuk polikliniğinden birinde gece de hasta kabulüne başlandığını söyledi.

Kalkan, gündüz saatlerinde muayene olmayan hastaların ramazan ayı boyunca gece iftardan sonra muayene olabileceklerini belirtti.

Kalkan, "Böylelikle vatandaşlarımız rahat bir ortamda hizmet alarak hem kendilerine hem de sağlıklarına yeterince zaman ayırmış olacaklardır. Bu girişimle aynı zamanda oluşması ihtimal yoğunluğun önüne de geçmiş olacağız. Dolayısıyla iftardan sonra da şifa dağıtabileceğiz. Tüm hastalarımıza şifa, mesai arkadaşlarımıza da kolaylık dilerim." dedi.