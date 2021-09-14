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Son dakika haberi! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı

14.09.2021 11:25
Son dakika haberi! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika haberi: İZMİR'in Konak ilçesinde Asya D. (36), iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşi Serkan E.'yi (42) tabancayla yaraladı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Asya D. (36), iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşi Serkan E.'yi (42) tabancayla yaraladı. Tutuklanan Asya D.'nin başta olaya inanmadığı, küçük kızı Sıla E.'nin (15) üzerine yerleştirdiği kayıt cihazıyla cinsel istismarın ortaya çıktığı öğrenildi.

Olay, 7 Eylül'de saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si erkek 4 çocuk babası işsiz Serkan E., iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı Ecem B.'ye (19) cinsel istismarda bulunmaya başladı. 4 yıl süren istismar olayı, Serkan E.'nin bir başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. Ecem B. durumu sonradan annesine anlattı. Ancak gerçek olabileceğini düşünmeyen anne Asya D., çocuğunu doktora götürdü. Psikiyatri tedavisi gören ve ilaç kullanan Ecem B. bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., bu kez küçük kızı Sıla E.'ye istismarda bulunmaya başladı. Ecem B. ise eşi askere gidince ayrıldığı baba evine geri döndü. Bir gün Sıla E., annesi Asya D.'ye olayı anlattı. Bunu duyan Ecem B. de kendi yaşadıklarını hatırlattı. Asya D. ses kayıt cihazı alarak kızı Sıla E.'nin üzerine yerleştirdi. Bir süre sonra tekrar eden istismar, kayıt cihazıyla kaydedildi. Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşinin odasına girdi. Çıkan tartışmada Asya D. evde bulunan tabancayla Serkan E.'ye ateş eti. Ağır yaralanan  Serkan E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. ise, işlemleri sonrası sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUAsya E.'nin avukatı Abdi Yaşar öncülüğünde sosyal medyada şüphelinin serbest kalması için #asyatutuksuzyargılansın başlığıyla kampanya başlatıldı. Öte yandan tedavisi süren Serkan E. hakkında, 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından, suç duyurusunda bulunuldu.'ÜÇÜNÜZ BENİM İSTEDİĞİMİ YAPACAKSINIZ'Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde olayın detayları da ortaya çıktı. Serkan E.'nin istismarda bulunduğu öne sürülen ilk çocuğu Ecem B.'nin ifadesinde, "Annem ve babam boşanmasına rağmen birlikte yaşıyordu. Babam beni de taciz etti. Yaklaşık 9 yıl önce bu olay başladı. Bu olay 4 yıl sürdü. Cinsel birliktelik olmuyordu. Annem böbrek hastası. Eğer söylersen 'Annen ölür, kardeşlerini öldürürüm' diyordu. Korkudan bir şey an anlatamadım. 7 Eylül'de annem kaydı dinledi. Ses kayıtlarında kardeşim Sıla, 'git başımdan artık' diyordu. ve yine kayıtlarda babamın kardeşimi taciz ettiği vardı. Annem bu sesleri duyunca babamın bulunduğu odaya girdi. Diğer 2 kardeşim uyuyordu. Sadece annem, babam, ben ve Sıla ayaktaydık. Annem ve babam tartışmaya başladı. Annem 'Bunu nasıl yaparsın' dedi. Babam ise 'Madem öğrendin kabulleneceksin. Büyük kızın eşinden boşanacak. Üçünüz benim istediğimi yapacaksınız' dedi. Bunun üzerine annem 'Karakola gideceğim' dedi. Ardından annemin 'Bırak saçımı' dediğini duydum. Sonrasında silah sesi duyuldu" dediği öğrenildi.Asya D.'nin ise, kızı Sıla'nın babasını kendisini taciz ettiğini söylediğini belirterek, "Ecem B.'nin yıllar önce bana bu tarz konulardan bahsettiğinden küçük kızım Sıla E.'nin haberi yoktu. Duyduklarımdan sonra aynı şeyleri anlatmalarının tesadüf olmadığını düşündüm. Ses kayıt cihazı aldım. Kızımın iç çamaşırının içine dikerek yerleştirdim. Eğer ki baban yine aynı şeyleri yaparsa tuşuna bas, çalıştır dedim. Böyle yapmamın nedeni, gerçekten böyle bir durum varsa polise giderek şikayetçi olma istediğimdendir. Ses kaydını yapmış ama utandığından hemen verememiş. Olay günü dinlediğim ses kaydında 'Ecem B ile yaşayamadığımı senle yaşadık. Neydik ne olduk' diyordu. Serkan, üçümüze bakarak. 'Madem öğrendin. O zaman üçünüz de kuma olursunuz, aynı anda ilişki yaşarız' dedi. Polise şikayet edeceğimi söyledim. Saçımı çekip beni fırlattı. Yere düştüm. Kalkınca aynanın önünde eşime ait silahı aldım. Ateşledim" dediği öğrenildi.'YAŞADIKLARI SONRASI İÇİNE KAPANDI'Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ise Sıla 'nin ifadesi alındı. Sıla E. sonrasında büyükannesine teslim edildi.Konuyla ilgili konuşan Asya D. ve Sıla E.'nin avukatı Abdi Yaşar, Serkan E.'nin çocuğunu fırsat bulduğu her yerde istismar ettiğini belirtip, "Bu çocuk yaşadıkları sonrası içine kapandı. Arkadaşlarıyla oturamıyor, yemek yiyemiyor. İstismarın yer aldığı ses kaydını dinlediğinizde insan olarak tüyleriniz diken diken oluyor, yüreğiniz yanıyor. Arabada, kızı zorla öpmeye çalışıyor. Çocuğa söylediği sözler var. Yaklaşık 20 saatlik ses kaydı mevcut. Artık toplum olarak bunları kaldırabilecek gücümüz ve enerjimiz kalmadı" diye konuştu.Olayı öğrenen Asya D.'nin, Serkan E.'ye bu durumu sorup polise şikayetçi olacağını söylemesi üzerine darba uğradığını, bunun üzerine odadaki silahı alıp hedef gözetmeden havaya ateş edip sokağa kaçtığını söyleyen avukat Yaşar, "Türkiye için hassas bir konu. Türkiye'nin arkamızda olacağını biliyoruz. Bu nedenle sosyal medyada kampanya başlattık. Küçük kızı istismar eden baba için adalet mekanizması hızlı kullanılsın. Çocuk şu an psikoloğa gitmeye başladı, psikolojisi çok kötü durumda" dedi.

Son dakika haberi! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı
Son dakika haberi! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı
Son dakika haberi! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı
Son dakika haberi! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı
Son dakika haberi! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı
Son dakika haberi! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı
Son dakika haberi! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı

Türkiye, Silah, Sıla, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı - Son Dakika


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