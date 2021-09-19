Üye Girişi
Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana'da gazilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana'da gazilerle buluştu Açıklaması

19.09.2021 11:54
Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana'da gazilerle buluştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, "Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun hak ve çıkarları, özellikle bütün dünyanın şu anda gözünü çevirmiş olduğu ve ciddi gaz rezervlerinin olduğu iddia edilen bu mekanda, bizler ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir ayrışma yaşamadan...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, " Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun hak ve çıkarları, özellikle bütün dünyanın şu anda gözünü çevirmiş olduğu ve ciddi gaz rezervlerinin olduğu iddia edilen bu mekanda, bizler ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir ayrışma yaşamadan yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Saner, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi üyeleriyle 75. Yıl Sanat Galerisi'nde bir araya geldi.

Başbakan Saner, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de Türklüğün şanını ve şerefini yerlere bırakmamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'yle çok iyi bir uyum içerisinde olduklarını vurgulayan Saner, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlerin bize emanet ettiği bu toprakları, iki eşit egemen devlet statüsünde korumak ve dünyada hak ettiğimiz yeri almak için tam bir senkronizasyon içerisinde çalışıyoruz. Böyle bir uyumu ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile şu anda sağlamak çok önemliydi." diye konuştu.

Türkiye ile KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki iş birliğine dikkati çeken Başbakan Saner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 1960 yılındaki Kıbrıslı Türkler yok. Artık 2020 yılında kendi öz düşüncesini sahaya yansıtabilen, ayakları üzerinde duran bir devlete sahip ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir şekilde Akdeniz'deki yerini alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Mavi Vatan diye adlandırdığımız denizdeki ve havadaki üstünlüğümüzün de korunması için Türk ulusunun ortak çıkarlarını istediğimiz noktaya taşıyabilmek için de her türlü imkanımızı seferber edeceğimizi her zaman dile getirdik, dile getirmeye de devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun hak ve çıkarları, özellikle bütün dünyanın şu anda gözünü çevirmiş olduğu ve ciddi gaz rezervlerinin olduğu iddia edilen bu mekanda, bizler ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir ayrışma yaşamadan yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğimizi ifade etmek istiyorum."

Gazilere ve ana vatana her zaman müteşekkir olduklarını belirten Saner, "Sizlerin oradaki göstermiş olduğunuz cengaverlik, bizlerin geleceğe daha emin adım atmamıza imkan yaratmıştır. İyi ki varsınız diyorum, aranızdan ayrılan arkadaşlarınızı rahmetle anıyorum. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, sizlere sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gaziler Günü'nüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi Başkanı Coşkun Adabey de bulundu.

Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana'da gazilerle buluştu Açıklaması
Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana'da gazilerle buluştu Açıklaması
Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana'da gazilerle buluştu Açıklaması
Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana'da gazilerle buluştu Açıklaması
Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana'da gazilerle buluştu Açıklaması

Türkiye, Kıbrıs, Vatan, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana'da gazilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi 12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak 12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı 12:03 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim 11:48 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi 11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri 10:36 Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu 09:46 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var 09:32 ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

Son Dakika Haberleri
12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi
12:19 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz
12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak
12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi
12:02 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
11:49 Aşırı hız ortalığı kana buladı! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu
11:47 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim
11:27 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü
11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi
İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı         
12:41
Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz         
12:20
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü         
11:28
Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı         
10:39
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
"Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı         
09:23
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 12:45:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana'da gazilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement