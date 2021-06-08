TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ile görüştü (2) - Son Dakika

'KIBRIS TÜRKÜNÜN YERİ ÖNCELİKLİDİR'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Başkanı Şentop, kabulde yaptığı konuşmasında, salgın nedeniyle uluslararası ilişkilerin çerçevesindeki temasların formatının büyük ölçüde değiştiğine dikkat çekti. Karşılıklı ziyaretlerin yerini çevrimiçi toplantıların aldığına vurgu yapan Şentop, "Ancak salgın şartlarındaki iyileşmeyle birlikte ziyaretlerimizi tekrar planlamaya başladık. Bu bağlamda, anavatana gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret bizleri memnun etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türkü'nün, ülkemizin ve halkımızın gönlündeki yeri çok müstesna ve önceliklidir. Cumhuriyet Meclisi de TBMM bakımından aynı özel konumu haizdir. Meclislerimiz arasındaki ilişkiler, ilk günden bugüne kadar meclis başkanları, ilgili komisyonlar, dostluk grupları ve idari teşkilatlarımız arasında mükemmel seviyede yürütülmektedir" dedi.

'RUM TARAFININ UZLAŞMAZ TUTUMU, MÜZAKERELERİ SONUÇSUZ BIRAKMAKTA'Şentop, TBMM'nin Kıbrıs'ın her türlü sorunuyla yakından ilgilendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Meclisimiz Kıbrıs meselesine dair her gelişmeyle yakından ilgilenmektedir. Cenevre'de düzenlenen gayrı resmi 5+ Birleşmiş Milletler Toplantısı'nı da meselenin geleceği açısından adeta bir mihenk taşı olması hasebiyle dikkatle takip ettik. Rum tarafı Cenevre'de iktidarı ve refahı Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşmayacağını bir kere daha gözler önüne serdi. Türk tarafını sözde devletlerine yamalamaya çalıştıklarını bütün dünya gördü. 1968'den bugüne kadar devam eden müzakere süreçlerinin, maalesef bu sorunlu zihniyet nedeniyle Kıbrıs meselesine bir çözüm getiremediği aşikardır. 2004 senesinde Annan Planı döneminde, 2017'de ise Crans- Montana sürecinde, federasyonu nasıl reddettiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ada'daki Türk toplumunu eşit görmeyen, hatta yok sayan bu zihniyetle Kıbrıs meselesinin çözümü mümkün değildir. Rum tarafının uzlaşmaz ve Ada'nın gerçeklerinden kopuk tutumu, müzakereleri sonuçsuz bırakmaktadır. Bu ortamda, hala yeni bir ortaklık devleti istediklerini iddia ederek zamana oynamaları ve statükodan faydalanmaya devam etmeleri anlaşılmaz bir durumdur. Cenevre'deki toplantı, 53 senedir netice vermeyen federasyon modelini artık müzakere etmeyeceğimizi kayda geçirmemiz bakımından son derece önemli bir adım olmuştur."İki devletli çözümün uzun soluklu bir süreç olduğunu kaydeden Şentop, "Bu süreçte Meclisimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir. Ülkemiz, Kıbrıs meselesine ilaveten, Doğu Akdeniz 'de de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini korumaya kararlıdır. Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu da, "Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan KKTC Türk halkının sizlere sevgi ve selamlarını getirdik. İlişkilerimizin her geçen gün artarak gelişmesi hem bizleri hem de KKTC Türk halkını ziyadesiyle memnun etmektedir. Kıbrıs meselesi hepimizin milli meselesidir" değerlendirmesinde bulundu.