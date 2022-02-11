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Son dakika haberi: KKTC Başbakanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarına devam etti - Son Dakika

Son dakika haberi: KKTC Başbakanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarına devam etti

11.02.2022 20:23
Son dakika haberi: KKTC Başbakanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarına devam etti

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, parti ziyaretlerini sürdürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, parti ziyaretlerini sürdürüyor.

Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti, bu kapsamda Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) ziyaret etti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, samimi bir ortamda yapılan görüşmede özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu etraflıca konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Sucuoğlu, UBP'nin fikirlerini içeren yazılı metni de CTP'ye sunduklarını ve bunun parti tarafından değerlendirileceğini kaydederek, bu değerlendirmenin ardından gerekirse CTP ile yeniden bir araya gelinebileceğini ifade etti.

Ülkede en önemli konunun ekonomik krizden çıkış yolunun bulunması olduğunu belirten Sucuoğlu, iki büyük partinin bu anlamda birlikte hareketinin ülkeye fayda getireceğine yönelik inancını dile getirdi.

Sucuoğlu, iki partinin iç politikada çok büyük ayrılıkları olmadığını görmenin sevindirici olduğunu söyleyerek, şu an için ekonomi ve ekonomik kaygıların dış politikadaki tutumdan daha çok önceliğe sahip olması gerektiği görüşünü de belirtti.

Toplantı bir buçuk saat sürdü

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise samimi ve iyi niyetli bir görüşmede ilkeler üzerinde durulduğunu kaydederek, bunun yanında Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerin de ortaya konduğunu belirtti.

Erhürman, toplantının bir buçuk saate yakın sürmesinin sebebinin de konuşulmamış bir şey kalmasını istemediklerinden dolayı olduğunu söyledi.

Özellikle bazı mecralarda CTP'nin muhalefette kalmak istediği gibi yanlış bir algı yaratıldığını aktaran Erhürman, kurmak için bir hükümet kurulup üç ay sonra bozulmasını istemediklerini ifade etti.

Erhürman, iki partinin de dış politikadaki tutumunun kamuoyunun malumu olduğunu da dile getirerek, ekonominin yanında CTP için Kıbrıs Türkünün dışa açılması ve Kıbrıs sorununun bir federasyon temelinde bir çözümle yeniden birleştirilmesinin de yüksek öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Sucuoğlu, daha önce Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen Yeniden Doğuş Partisi (DP), Demokrat Parti (DP) ve Halkın Partisi'ni (HP) ziyaret etmişti.

Meclisteki tüm partilerle ilk tur görüşmelerini tamamlayan Sucuoğlu'nun bu partileri yeniden ziyaret etmesi bekleniyor.

Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

CTP yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, HP yüzde 6,68 oy almıştı. Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

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Hükümet, Kıbrıs, Türk, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KKTC Başbakanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarına devam etti - Son Dakika


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