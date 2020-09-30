KKTC Başbakanı Tatar: "Ankara ziyareti son derece yararlı geçti" - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, dün akşam Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekleştirdiği görüşmenin bir süredir çözüm bekleyen bazı konuların halledilmesi ve dış politikadaki bazı çok önemli gelişmelerin yüz yüze değerlendirilmesi bakımından son derece yararlı geçtiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, dün akşam Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı.

"Tüm dünya ülkeleri gibi biz de tarihimizi en öldürücü, etkili salgını ile mücadele ediyoruz" diyen Tatar, "Bu süreç nedeniyle ekonomimizde ciddi bir bozulma söz konusudur. Ülke ekonomimizi ayakta tutan, iki temel sektörümüz olan turizm ve yüksek öğrenimde aşmamız gereken ciddi sorunlar vardır" ifadelerini kullandı.

Bütçe açığının giderek büyüdüğünün altını çizen Başbakan Tatar, "Dolayısı ile bir kez daha herkesi bir salgın sürecinde, çok önemli ekonomik sorunlar yaşanır, dış politikada yaşamsal gelişmeler meydana gelirken bir Cumhurbaşkanlığı seçimini yapmakta olduğumuzun idraki içinde sorumlu davranmaya çağırıyorum" dedi.

"SON DERECE YARARLI GEÇTİ"

KKTC Başbakanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'la son bir haftadır bir araya gelmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Bu dün geceye denk geldi. Ankara ziyaretim bir süredir çözüm bekleyen bazı konuların halledilmesi ve dış politikadaki bazı çok önemli gelişmelerin yüz yüze değerlendirilmesi bakımından son derece yararlı geçti. Bu ziyaretin meyveleri ve etkileri önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacak, görülecektir" ifadelerini kullandı.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI'YI KINADI

Tatar, "Ancak Cumhurbaşkanı Akıncı'nın dün geceki programda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi iki kardeş devletle, bu iki devletin kardeş olan halklarını karşı karşıya getirme potansiyeli taşıyan konuşmalar yapmasını esefle kınıyorum. Sayın Akıncı'ya bu zararlı açıklamalarını derhal sonlandırması çağrısı yapmayı her şeyden önce bir yurttaşlık, vatanseverlik görevi sayıyorum" dedi. "Bizler halkımızın bize emanet ettiği makamları şahsi beklentilerimiz için değil, halkımızın menfaatleri ve geleceği için kullanmalıyız" diyen Tatar, "Buradan bir kez daha Sayın Akıncı'yı gittiğin yolun iyi bir yol olmadığı konusunda uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

BRT'YE TEPKİ

Tatar, "Öte yandan dün akşamki programın sunuculuğunu yapan Mustafa Alkan'ın benim açıklamama hiç yer vermeden beni suçlar nitelikte konuşmalar yapması, tüm adayları aleyhime konuşmaları için kışkırtması son derece yanlış olmuş, Ulusal Birlik Partililer ve halkımız arasında tepkiyle karşılanmıştır. Ankara ziyaretimle ilgili gelişmeleri ve bilgileri eksiksiz, şeffaf bir şekilde halkımıza açıklamama rağmen programın sunucusu Mustafa Alkan tüm program boyunca tarafıma KKTC Başbakanlık makamına ve ziyaretimin tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı gazetecilik ilkelerine sığmayan nezaketsiz, yanlı ve yanlış bir tutum sergilemiştir" dedi.

"Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına bu anlayışı kınıyorum" diyen Tatar, "Herkes benim ne kadar demokrat, hoş görülü biri olduğumu, programlara katılmaktan hiçbir zaman kaçmadığımı bilir. BRT zaten 9 Ekim gecesi adaylarla toplu bir program yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Buna ek olarak özel televizyonlardan da bir teklif gelmesi halinde diğer adaylarla birlikte programa katılmaya da hazır olduğunu belirten Başbakan Tatar, "Hal böyleyken birilerinin sahte kahramanlığa soyunmasına, beni programdan kaçmışım gibi lanse etmesine asla izin vermem" dedi.

(İHA)