Son dakika haberi: KKTC Başbakanı Tatar'dan Türk Kızılaya ziyaret - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türk Kızılayı Delegasyon Başkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayını ziyaret etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Tatar, tüm dünyayı etkisi altına alan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı KKTC'de yürütülen çalışmalara değerli katkılarda bulunan" iki ülkenin Kızılayına ziyarette bulundu.

Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Kızılayın tüm dünyada önemli bir kuruluş olarak yer aldığını belirterek, gerek afet ve acil durumlarda gerekse ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yaptığı yardım ve bağışlarla toplumda yardımlaşmayı geliştirmek adına önemli bir misyonunun bulunduğunun altını çizdi.

Kızılayın KKTC'de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alındığına işaret eden Tatar, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a KKTC'de yapılan çalışmalardaki değerli işbirliği, yardım ve katkıları için teşekkür etti.

Tatar, Türk Kızılayı Delegasyon Başkanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle hastanelerin acil ihtiyaç duyulan alanlarına katkılarda bulunulduğunu hatırlatarak, "bu süreçte bu yardımların çok değerli olduğunun" da altını çizdi.