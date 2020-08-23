Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Tatar: Dünya, Türkiye'nin küresel güç olduğunu kabul etmeli - Son Dakika

Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Tatar: Dünya, Türkiye'nin küresel güç olduğunu kabul etmeli

Son dakika haberleri: Dış Haber Müdürü Emre Diner'e değerlendirdi.

Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Tatar: Dünya, Türkiye'nin küresel güç olduğunu kabul etmeli, System.String[]
Dış Haber Müdürü Emre Diner'e değerlendirdi. Tatar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki iddialarının son yıllarda daha da önemli hal aldığını ve bu hususta KKTC olarak her zaman Türkiye ile birlikte omuz omuza hareket ettiklerini ifade etti. Tatar, Türkiye'nin silahlı güçleri ve donanmasıyla bölgede kararlılıkla çalışmalarını yürüttüğünü, bunun da KKTC'ye son derece güç verdiğini ifade etti.

"FRANSA SENİN BU BÖLGEDE NE İLİŞKİN NE İŞİN VAR?"

Tatar, Türkiye'nin bölgede söz sahibi olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin küresel güç olduğunu artık dünya kabul etmeli. Türkiye Kıbrıs'ta garantördür. İngiltere ve Yunanistan'da… Ancak Fransız donanmasının burada hala ne işi olduğunu çözmüş değiliz. Fransa'ya soruyorum senin bu bölgede ne ilişkin var? Akdeniz'de hala ne işin var? Sen neredesin, Kıbrıs nerede" diye konuştu. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkisinden korktuğunu ifade eden Tatar, " Rum Kesimi kendisine sahip çıkacak birilerini arıyor. Ama nafile. AB'nin Rum Kesimi'nin arkasında duracağına da inanmıyorum" dedi.

"KIBRISLI TÜRKLERİN ÇIKARLARINI ASLA YEDİRMEYECEĞİZ"

Uluslararası hukuka göre KKTC'nin Türkiye ile kıta sahanlığı anlaşması yapmaya hakkı olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, "Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de daha büyük potansiyel, hak ve çıkara sahip olma noktasına gelmiştir" diye konuştu. Kıbrıslı Türklerin menfaatlerini ve çıkarlarını asla yedirmeyeceklerini ifade eden Tatar, " Kıbrıslı Türklerin menfaatlerini, refahını korumak bizim vazifemizdir. Tüm çabamız bu yüzdendir. Bir köşede oturarak, müzakerelerin yeniden başlamasını beklemek, halkımıza yapılmış en büyük kötülüktür" ifadelerini kullandı. Rum-Yunan ikilisinin diplomatik istismarlarını kimsenin kabul etmemesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, AB'nin de onların oyunlarına alet olmaması, gerektiğini kaydetti.

"2021'E GİRMEDEN MARAŞ'I AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Son dönemde gündemde olan Maraş'ın açılmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tatar, " Avukatlarımızla Maraş'ın yeniden açılmasına yönelik bir takvim çalışmamız var. Şunu söyleyebilirim, 2021 yılına girmeden açmayı hedefliyoruz" dedi. Tatar, "Bu saatten sonra Maraş'ın açılmasını daha da geciktirmenin manası yok." dedi.

"AKINCI'NIN SÖZLERİ KIBRISLI TÜRKLERİN DÜŞÜNCESİ DEĞİLDİR"

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Bağımsız adayı Mustafa Akıncı'nın Türkiye ile ilişkiler konusunda " Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur Arap, kalk Arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz" ifadesini de değerlendirdi. Başbakan Tatar, Akıncı'nın söylemlerini son derece yakışıksız bulduğunu ifade ederek, " "Her şeyden önce kendisini sözde özgürlükçü, sözde çağdaş gören bu kişi, "otur arap kalk arap misali" sözüyle zihninin derinliklerindeki ırkçı bakış açısını yansıtmış ve iki yüzlü siyasi tavrını ortaya koymuştur. Ancak şunu söylemek isterim ki, Sayın Akıncı'nın sözleri asla Kıbrıslı Türklerin düşüncesi değildir. Sayın Akıncı'nın bu söylemleri tamamen seçime yöneliktir" dedi. Tatar açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: "Büyük iddialarla çözüm için geldiğini söyleyip 5 yılda bir arpa boyu yol alamayanların, Kıbrıs Türk halkının refahı ve tanınması için tek bir dişe dokunur icraatı olamayanların gündemi bu tür açıklamalarla meşgul etmesinin amacı bellidir. Ulusal Birlik Partisi olarak biz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkmaktayız ve bu bağlamda halkın iradesinin sandığa doğru olarak yansıması istiyoruz. Doğu Akdeniz'de yaşananlar, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ortadayken hata yapılmamasını istiyoruz"

"HALKIMIN HER ANINDA YANINDA OLDUM"

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Tatar, şu ifadelere yer verdi: "Ersin Tatar her yerde oldu. ve olmaya da devam edecek. Halkımın en mutlu ve en hüzünlü anında hep yanında oldum. Kıbrıslı Türklerin refah ve mutluluğunu sağlamak için çalışmayı kendime görev bildim. Cumhurbaşkanlığı makamını müzakere varken görüşme yap, yokken sadece otur' mantığından çıkarmak, daha aktif bir cumhurbaşkanı olmak için adayım. Kazanacak olan yalnızca Ersin Tatar değil, halkım da kazanacak. Güçlü ekonomisiyle üretken bir KKTC modeli oluşturmak en büyük hayalim"

"PANDEMİ SÜRECİ HÜKÜMETİMİZİN EN BÜYÜK SINAVI OLDU"

Türkiye ile çok önemli ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye'nin özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde KKTC'ye önemli katkılar yaptığını söyledi. Türkiye ile birlikte dünyayı kasıp kavuran salgına karşı mücadele verdik" diyen Tatar, "Hükümetimiz pandemi sürecini gayet iyi yürütüyor. Süreci en iyi şekilde yürüterek, güzel bir sınav verdik. Bu hükümetimizin en büyük sınavı oldu. Sınavı da başarıyla veriyoruz" ifadelerini kullandı. "Pandemi gerçeği var ancak, hayatın da bir işleyişi var" diye konuşan Tatar, "Ekonomi çarklarının dönmesi için bir çok ülke gibi uçuşları açtık. Kademeli olarak da normalleştik. Ülkemiz turizm ve eğitim adası dolayısıyla ekonomi de salgınla mücadele kadar önemli" dedi.


- Lefkoşa
Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi | KKTC Başbakanı Tatar: Dünya, Türkiye'nin küresel güç olduğunu kabul etmeli - Son Dakika Dünya
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