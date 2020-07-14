Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM temsilcisi Spehar ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM temsilcisi Spehar ile görüştü

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığında, görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Spehar ve çalışma arkadaşlarının, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan ve BM Kıbrıs İyi Niyet Misyonunun çalışmalarını içeren bir rapor ile BM Barış Gücü faaliyetlerini kapsayan ikinci rapor hakkında da bilgi verdiğini belirten Akıncı, "Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan hususları kendisiyle paylaştım, görüşlerimizi bir yazıyla da ilettim." dedi.

Akıncı, raporda yanlış ve eksik gördükleri hususların düzeltilmesini talep ettiklerini, bunların ne şekilde sonuçlanacağını ve raporun geneli hakkında daha ayrıntılı görüşleri Güvenlik Konseyinden çıktıktan sonra ayrıntılı olarak kamuoyu ve basınla paylaşacaklarını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Kıbrıs'ta yapılmaya çalışılan iş birliğini nasıl daha ileriye götürebileceklerini de konuştuklarını vurgulayan Akıncı, salgının çok yakın bir gelecekte biteceğini hiçbir bilim insanının söyleyemediğine dikkati çekti.

Akıncı, Ada'daki iki taraf arasında bugünkünden daha verimli bir iş birliği sağlanması gerektiğinin de önemine işaret etti.

"BM tarafından ciddiyetle ele alınması gereken bir konu"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yeşil Hat Tüzüğü'ne aykırı şekilde özellikle AB yurttaşlarının kuzeye geçişini engellemeye yönelik Rum tarafının yanlış tavrını, BM yetkililerine bir kez daha ilettikleri bilgisini paylaştı.

Bu hususta Cumhurbaşkanlığı ekibinin BM ve AB ile gerekli temasları yürüttüğünün altını çizen Akıncı, "Bu konu, BM tarafından da daha ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur. Bunu Elizabeth Spehar'a bir kez daha vurgulama gereği gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'den Kıbrıs Rum kesimine ticari mal akışını düzenlemeye yönelik hazırlanan Yeşil Hat Tüzüğü, 23 Ağustos 2004'te yürürlüğe girmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM temsilcisi Spehar ile görüştü - Son Dakika
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