Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik uygulanan silah satış ambargosunu kaldırılması kararına tepki göstererek, "Bu karar barışa hizmet etmeyecek" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçisi Judith Gail Garber ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Garber'in talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede, Garber'in Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ABD'nin savunma amaçlı silahların Rum tarafına satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırdığı yönündeki kararını iletti. Garber telefon görüşmesinde ABD'nin halihazırda Rum lider Nikos Anastaiades'e söz konusu kararı ilettiğini ve kendisinin de Kıbrıs Türk tarafına bilgi vermek istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı ise Garber'e ABD'nin almış olduğu bu kararın Rum tarafını Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaretlendirmeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini, aksine Rum tarafının müzakere masasının dışında kalmasına yardımcı olacağını kaydetti. Akıncı, ABD tarafından alınan bu kararın yanlış olduğunu belitti.

Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de silahlanma çabalarına katkı yapmak değil, diyalog ve uzlaşmaya yardımcı olmak gerektiğini vurgulayan Akıncı, ABD'nin bu kararının doğru yönde atılmış bir adım olmadığını belirtti. - LEFKOŞA