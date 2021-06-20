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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Rumların, Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok" - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Rumların, Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok"

20.06.2021 13:47

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için kente gelen Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni tarafından karşılanan Tatar, cemiyet müzesini gezdi. Ardından kendisi için Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesen Tatar'a üzerinde "Ana Vatan Yavru Vatan el ele" yazılı kılıç hediye edildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Tatar, kariyerine basın sektöründe başladığını söyledi.

Tatar, gönül birliği olduğu gazetecileri ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Ekonomik kalkınma hareketini salgına karşın hızlandırmaya çalıştıklarını belirten Tatar, geleceğe umutla bakabilecek bir pozisyonda siyasetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik duygularının, gönül bağlarının pekiştirildiğini anlatan Tatar, Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda, hava sahasında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için iş birliğinin daha iyi bir şekilde sürdürülmesi inancında olduğunu vurguladı.

Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devletin yan yana, iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceği bir siyaset yürüttüğünü belirten Tatar, "Bu yeni bir vizyon, yeni bir siyasettir. ADF'de birçok ülkenin devlet başkanlarıyla, bakanlarıyla bunu paylaştık. Gereklerini izah ettik." dedi.

Antalya ve Kıbrıs'ın birbiriyle yakın bağlarının olduğunu kaydeden Tatar, Anamur'dan KKTC'ye suyu götürdüklerini ve aradaki Doğu Akdeniz'i "Türk gölü" gibi gördüklerini ifade etti.

Türkiye ile KKTC'nin eskiye göre çok daha yakın olduğunu anlatan Tatar, "Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasetimizi ona göre şekillendirmek durumundayız." diye konuştu.

Antalya'daki çok sayıda turizmcinin KKTC'de de yatırım yaptığını belirten Tatar, "KKTC'nin turizm potansiyeli giderek artmakta. Pandemiden sonra büyük bir yükselişe geçeceğiz. Antalya dünyanın en büyük turizm potansiyeli olan şehirlerle rekabet ediyor. Hatta onları da geçecektir. Dağlarla denizin yeşile mavinin buluştuğu sıcakkanlı Akdeniz insanları ile Antalya turizme çok farklı özellikler katıyor." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "KKTC halkının iradesi yok sayılırcasına seçimlere müdahale edildi" şeklinde açıklaması bulunduğunu belirtmesi üzerine Tatar, şunları kaydetti:

"Seçimi kaybetmenin belli ki etkisi altında. Hazmedememiş. Seçimler gayet demokratik ve YSK tarafından onaylanmıştır. Her seçim döneminde olduğu gibi birtakım spekülasyonlar yapılmıştır. Biz bir zihniyeti temsil ediyoruz. KKTC'nin bekası için. Bana saldırmalarının sebebi Türkiye Cumhuriyeti ile aynı politikayı paylaşmamdır. İki devleti dünya siyasetine getirdik. Hazmedemedikleri eski siyasetin terk ediliyor oluşudur. Federal temelli anlaşma Rumlarla ortaklık demektir. Tek egemenlik Kıbrıs Türk halkı için tehlike arz ediyor. Oynanan oyun Kıbrıs'tan Türkiye'yi çıkartmaktır. Kıbrıs Türklerinin kendi bekası da önemlidir. Benim siyasetim yüzde 100 Türkiye ile örtüşmektedir. Bu doğrudur ve bununla gurur duyuyorum. Bunlar yersiz iddialardır. Ben Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korurken tabii ki de Türkiye'nin güvenliği ve bekası için bu mücadeleyi yürütmekten dolayı son derece gururluyum. Sürekli olarak Akıncı ve yandaşları yalanlarla üzerime gelmektedir."

AGC Başkanı Mevlüt Yeni de Antalyalı gazeteciler olarak KKTC'yi çok önemsediklerini söyledi. Yeni, Antalya ve Ada'nın birbirinden ayrılmaz özellikleri ve bağları olduğunu dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların, Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların, Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların, Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların, Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların, Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların, Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların, Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların, Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların, Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok

cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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