KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Cenevre'ye elimiz güçlü gidiyoruz " - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Cenevre'ye elimiz güçlü gidiyoruz "

19.04.2021 11:56
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin bölgede artan gücü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği destekle, devletimizi daha ileriye taşınması noktasında Cenevre'ye elimiz daha güçlü gideceğiz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Türkiye'nin bölgede artan gücü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği destekle, devletimizi daha ileriye taşınması noktasında Cenevre'ye elimiz daha güçlü gideceğiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen 'KKTC'nin Stratejik Vizyonu' konulu çevirim içi görüşmeye katıldı ve soruları yanıtladı. Görüşmede, 2033 yılında 50'nci yaşını dolduracak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, dijital devrim arifesindeki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşüm çerçevesinde yenilikçi ve gelişimci stratejileri ve KKTC'nin yeni vizyonu ele alındı. Moderatörlüğünü EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren'in yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanlığı Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de hazır bulundu.

'KKTC'nin Stratejik Vizyonu' konulu çevirim içi görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, küçük yaştan itibaren, gerek Dr. Fazıl Küçük'ün müsteşarı olan dedesi Cemal Müftüzade ve gerekse yıllarca Maliye Bakanlığı gibi çeşitli üst kademe görevlerde bulunan babası Rüstem Tatar'dan öğrendikleri ve yaşadıklarıyla Kıbrıs konusunun içine doğan ve büyüyen bir kişi olduğunu ve bugün gelinen noktada yaşananların karakterine işlediğini ve bunun kendisi için içten gele bir tezahür olduğunu ifade etti.

"CENEVRE'YE ELİMİZ GÜÇLÜ GİDİYORUZ"

Cenevre'de gerçekleşecek olan 5+BM gayrı resmi toplantısı ile ilgili soruya cevaben Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'ye iki devletin egemen eşitliği temelinde iş birliğini içeren yeni vizyon ile gideceklerini belirterek, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin bölgede artan gücü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği destekle devleti daha ileriye taşınması noktasında Cenevre'ye elleri daha güçlü gideceklerinin önemine işaret ederek, yeni vizyonun temelinde mücahit Kıbrıs Türk halkının mücadelesi, şehitleri, emeği, fedakarlığı ve self-determinasyon hakkı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana'da Rum tarafının masayı terk etmesi ile sona eren federasyon temelinde bir müzakere sürecine geri dönmenin artık mümkün olmadığını, federasyona yönelik çabaların tükenmiş olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayanan yeni vizyonda, iki devletin su, doğal gaz, kriminal olaylar, elektrik gibi birçok alanda iş birliği içinde çalışmasının öngördüğünü vurguladı.

"AB VAADLERİNİ TUTMADI"

AB'nin Annan Planı döneminde Kıbrıslı Türklere, referandumda 'evet' demeleri karşılığında birçok vaade bulunduğunu ancak bunların hiçbirini yerine getirmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, AB'nin, Kıbrıslı Rumlara referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın AB'ne alma sözü verdiğini ve referandumda olası bir anlaşmaya 'hayır' diyen Rum tarafını kısa bir süre sonra tek taraflı olarak AB'ne aldıklarını anlattı.

AB'nin atığı bu adım nedeniyle az bir nüfusa sahip Rum tarafının 85 milyon nüfusa sahip Türkiye için AB içerisinde veto hakkı kullanmasının haksızlığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, AB'nin tarafsızlığından söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

"KKTC HALKI MÜCADELECİ BİR HALKTIR"

Kıbrıs Türk halkının tüm ambargo ve izolasyonlara rağmen yıllardır kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü ve mücadeleci bir ruha sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son 25 yılda KKTC'de yatırımların arttığını, özellikle turizm, yüksek öğrenim gibi hizmet sektörlerinde ve inşaat sektöründeki gelişmelerin devam ettiğini anlatarak, KKTC'nin, Maraş açılımı ile birlikte önemli bir turizm destinasyonu olmaya devam ettiğini ifade etti. Ülkemizde yüzden fazla ülkeden gelerek öğrenim gören öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde KKTC'nin birer fahri temsilcisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yüksek öğrenim alanının hem tanıtım hem de ekonomiye katkısı nedeniyle daha da geliştirilmesi gereken bir alan olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının mücadele ruhu ile başarılarını 2033'e taşımak için insan kaynakları ile birlikte üretimi, verimliliği arttırma ve hizmet sektörlerini geliştirme noktasında yılmadan çalışmalarına devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de öneminin daha da arttığını ve Türkiye'nin de desteği ile daha da güçlendiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe daha umutla bakabileceğimiz yeni pozisyonların da ortaya çıkacağına olan inancını belirterek, çalışmaların bu zeminde devam edeceğini ifade etti.

"BİR ZAMANLAR KIBRIS' DİZİSİ AMACINA ULAŞMIŞTIR"

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi ile ilgili bir soruya cevaben Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin Kıbrıs Türk halkının mücadelesini göstermesi bakımından amacına ulaştığını, Kıbrıs Türk halkının çektiklerini milyonlarca izleyiciye ulaştırması bakımından başarılı olduğunu ifade etti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"KIBRIS TÜRK HALKI DİNİNE VE İNANCINA BAĞLIDIR"

Kuran-ı kerim kurslarının KKTC'de yasaklandığına ilişkin bir soruya cevaben Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının dinine ve inancına bağlı bir halk olduğunu ifade ederek, kursların devam edeceğini, eğer yasal bir eksiklik varsa bunların giderilmesi için Başbakan ve Eğitim Bakanı ile görüşerek tamamlanmasını istediğini belirterek, kursların Din İşleri Başkanlığı yetkisiyle ve Eğitim Bakanlığı'nın denetlemesi ile yürütüleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Laikliğin herkesin dinini yaşaması ve vicdan özgürlüğü bakımından önemli olduğunu belirtti.

"MARAŞ'IN 46 YIL SONRA AÇILMASI İNSANLIĞA HİZMETTİR"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş'ın 46 yıl sonra açılmasının insanlığa hizmet olduğunu ifade ederek, uluslararası hukuk çerçevesinde mal sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu'na (TMK) başvurarak hak sahibi olabileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde bölgede bulunan birçok Vakıf Malının, Vakıflar Tüzüğü'ne aykırı olarak el değiştirdiğini, Vakıflar İdaresi'nin de önümüzdeki süreçte TMK'ya başvurarak hakkını arayabileceğini belirtti.

(İHA)

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Cenevre'ye elimiz güçlü gidiyoruz

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Kaynak: İHA

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