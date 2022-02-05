Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Aliyev'e teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz kardeşim İlham Aliyev'e 'geçmiş olsun' temennilerinden ötürü şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarımızı gönderiyor, dualarını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.