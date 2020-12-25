Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mavi Vatan açıklaması: Kararlıktan taviz yok - Son Dakika

Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mavi Vatan açıklaması: Kararlıktan taviz yok

25.12.2020 19:41
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mavi Vatan açıklaması: Kararlıktan taviz yok, System.String[]

Son dakika dünya haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devlet televizyonu BRT'ye değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye ile başlatılan Mavi Vatan projesinden asla geri adım atılmayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devlet televizyonu BRT'ye değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye ile başlatılan Mavi Vatan projesinden asla geri adım atılmayacak. Aksini kimse beklemesin" dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devlet televizyonu BRT'ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin her alan KKTC'ye verdiği destekle birlikte siyasi, politik ve ekonomik alanda çok başarılı icraatlar yürütüldüğüne dikkat çekti.

"MARAŞ'A ARTIK AÇIK BÖLGE OLARAK BAKABİLİRİZ"Maraş'ın açılmasının 2020 yılına damgasını vurduğunu ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Maraş'ın açılması çok iyi oldu ve 2020 yılına damga vurdu. 2020'de Türkiye'nin de desteği ile önemli bir hamle olarak kayıtlara geçti. Şu an açtığımız sahildir, kamu alanıdır özel mülke dokunmadık. Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz" dedi."MARAŞ AÇILIMINDAN BM İLE TERS DÜŞÜLMEYECEK"1994 yılından beri Maraş'ın KKTC yönetimi altında açılması gerektiğiyle ilgili makaleleri olduğunu hatırlatan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar,  Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümle birlikte Maraş ve Mavi Vatan açılımının Milli Mücadele kapsamında atılan önemli adımlar olduğunu belirtti. "Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarımızı korumakta kararlıyız" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, " Mavi Vatan projesinden asla geri adım atılmayacak. Bu konuda kararlıyız. Aksini kimse beklemesin" dedi.MAVİ VATAN PROJESİNDE KARARLILIK VURGUSUBugüne kadar 85 bin kişi tarafından Maraş'ın ziyaret edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının KKTC'nin geleceği açısından önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ın sivilleştirilmesinin ardından, vakıfların haklarına halel getirmeksizin mülkiyet sorununun iade unsuru ön planda tutularak çözüleceğini ifade etti. KKTC'nin Anavatan Türkiye'nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş konusundaki geçmiş BM kararlarının açılım öncesi Türkiye yetkilileriyle istişare edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımıyla ilgili BM kararlarıyla ters düşülmeyeceğini de belirtti."TÜRKİYE VE AB İLE AŞI İÇİN İSTİŞARE İÇERİSİNDEYİZ"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin de konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid 19'un kontrol altına alınmasında özellikle sağlık çalışanlarının başarısının altını çizdi. Mart ayında ortaya çıkan ilk vakanın ardından kronolojik olarak hükümetin aldığı yerinde tedbirlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sektörlerin korunmasına yönelik atılan adımlarla üreticiyi ve halkı ekonomik açıdan da koruduklarını anımsattı. Bugün gelinen noktada aşıyla birlikte insanlığın Kovid-19 salgınından korunacağını ifade eden Tatar, gerek Türkiye gerekse AB ile aşı konusunda istişare içerisinde olduklarını kaydetti.FEDERAL ÇÖZÜM RAFA KALKTI

Crans Montana'da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu hale geldiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte halkın Kıbrıs'ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü savunduğunun ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana'da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını kaydetti. Demokratik süreçlerde her halkın kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu ilkenin BM'nin de en önemli prensiplerinden biri olduğunu anımsattı.  Kıbrıslı Rumların, AB içinde Türkiye'nin dışlanacağı bir ortamda çoğunluğun azınlığı yürütmesi hedefinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların, Kıbrıs'ta varılacak bir anlaşmanın AB'nin birincil hukuku olmasına da karşı çıktığını belirtti.


Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mavi Vatan açıklaması: Kararlıktan taviz yok

Cumhurbaşkanı, Mavi Vatan, Kıbrıs, Tatar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mavi Vatan açıklaması: Kararlıktan taviz yok - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

"Aşk doktoru" Merve Boluğur, siyah mini elbisesiyle poz verdi Trabzonspor'da koronaya yakalanan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek ABD'de Noel sabahı bomba yüklü araç infilak etti! 3 kişi yaralandı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu
Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti         
19:12
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Alacaklısından parasını megafonla bağırarak istedi Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Alacaklısından parasını megafonla bağırarak istedi         
18:33
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı: Vaka sayısında önemli oranda düşüş var Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı: Vaka sayısında önemli oranda düşüş var         
18:04
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde "yoğunluk" uyarısı         
16:36
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 19:44:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Mavi Vatan açıklaması: Kararlıktan taviz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei