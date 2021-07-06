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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

06.07.2021 18:09

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geldiği Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

DİYARBAKIR - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geldiği Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'a çok önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Nereden nereye ben Diyarbakır'a geliyorum. Elbette geleceğim. Çünkü sizler benim kardeşimsiniz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatında KKTC mücahitleriyle omuz omuza savaşan gazilerle bir araya geldi. Dün gece saatlerinde Diyarbakır'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sabahın ilk ışıklarında Eğil ilçesinde ziyaret ettikten sonra Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Sümer Park içerisinde bulunan Türkiye Muharip Gazileri Derneği Diyarbakır Şubesi binasından önünde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Sümer Park'ta düzenlenen etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Beşikçi, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, "20 Temmuz 1974 Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla siz gazilerimiz bizim mücahitlerimiz ile verdiği mücadele ve sonunda Kıbrıslı Türklerin bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşabilmesidir. İşte onun için 20 Temmuz'u bir kez daha iki hafta öncesinde kutlamaya başladık" dedi.

"Ben Diyarbakır'a çok önem veriyorum"

Diyarbakır'a çok önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Ben Diyarbakır'a çok önem veriyorum. Çünkü 1974'ten sonra Kıbrıs'ımıza gidip orada yerleşen, orada çocuk sahibi olan, oradaki okullarda ve orada bizim kendi çocuklarımızla beraber büyüyen bizim kardeşlerimiz olan çok sayıda Diyarbakır'dan ve bu bölgeden gidip oraya yerleşen bizim insanlarımız ile bizim kardeşlerimiz vardır. Dolayısıyla onlara da buradan Diyarbakır'dan bir kez daha selam olsun diyorum. Onlar bizim gönlümüze taht kurmuştur. Hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatanı, milleti ve geleceğimize güvenle bakabilmemiz için büyük bir mücadeleyi beraber vermekteyiz. Sizlerin de, onların dostları, onların akrabaları ve onların yeğenleriyle hep birlikteyiz. Birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Diyarbakır'a geliyorum, çünkü sizler benim kardeşimsiniz"

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişebilmesi ve kökleşebilmesi için elbette Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi faaliyetlerin daha da artırabilmesi gerekmektedir. Tüm Türkiye'de söylediğim gibi Türk insanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zaman içerisinde iletişim ve ulaşım imkanlarıyla daha fazla sayıyı bulabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ne kadar insanımızın gitmesi, gelmesi gerek öğrencilerimizin, gerek turistlerimizin, gerek iş adamlarımızın, gerek belediye, gerekse de her türlü ekonomi ve kültürel alanda aramızdaki muhabbet duygularının, kültürel faaliyetlerinin gelişmesi ve pekişmesi aramızdaki bağların güçlenmesi anlamında, işte bu bağların güçlenmesiyle birlikte vatan, millet ve bu bütün sevgi yumağının pekişmesiyle daha güçlü bir durumda olmak durumundayız. Nitekim öylede oluyor. İşte bu ziyaret onların bir örneğidir. Nereden nereye ben Diyarbakır'a geliyorum. Elbette geleceğim. Çünkü sizler benim kardeşimsiniz. Diyarbakır'da vatandaşlarla tokalaştığım da, kimisi ben Kıbrıs'ta askerlik yaptım, kimisi ben öğrenciliğimi Kıbrıs'ta yaptım ve kimisi ben Kıbrıs'ın şu köyünde yaşıyorum diyordu. Dolayısıyla aramızdaki bağlar öyle bir pekişmiş ki bir kez daha ben Gazilerimizi kutluyorum. 47 yıl önce 20 Temmuz'un o sıcak sabahında Kıbrıs'a adım attığınızda, 47 yıl sonra oranın Cumhurbaşkanı buraya gelip sizlere sesleneceğini ve bu kadar duygu yüklü aramızdaki bağların bu kadar geliştiğini ve gelişeceğini, dolayısıyla millet olarak Doğu Akdeniz'de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hep birlikte sahip olabileceğimizi düşünmek belki hayalinde ötesindeydi. Ama şuanda bu gerçek olmuştur. Sizlere şükran duygularımı iletiyorum".

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar'a Kıbrıs gazileri tarafından plaket, Diyarbakır Vali Yardımcısı Zerrin Beşikçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Alaattin Parlak tarafından hediyeler takdim edilmesiyle son buldu.

On Gözlü Köprü ve Gazi Köşkünde incelemede bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Diyarbakır'ın tarihi mekanlarından biri olan On Gözlü Köprü de kendini karşılayan yöresel halk oyunları ekibini izleyerek alkış çaldı ve ardından I. Dünya Savaşı esnasında 16. Kolordu Komutanı olarak görev yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargah olarak kullanılan Gazi Köşkü'nde incelemede bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Diyarbakır'da Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi - Son Dakika


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