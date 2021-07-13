Son dakika haberi | KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR FEDERASYON DEFTERİ KAPANMIŞTIR
13.07.2021 20:12
Son dakika gündem haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdemli Belediyesi tarafından yaptırılan ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde adının verildiği parkın temel atma törenine katıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdemli Belediyesi tarafından yaptırılan ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'nde adının verildiği parkın temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Tatar, Erdemli'ye gelmekten çok mutlu oldum. Adımın verildiği parkın temel atma törenine katılmak bizleri onurlandırdı. Bölge halkı ile duygularımızın daha da güçlenmesini sağlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.Konuşmanın ardından temel atma töreni ve fidan dikimi yapıldı. Tatar daha sonra mahalleliyle sohbet etti.
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