Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Gönül Köprüsü" Projesi kapsamında halkla buluştu - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gönül Köprüsü" Projesi kapsamında Girne bölgesindeki Ağırdağ köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) iş birliğinde gerçekleşen "Gönül Köprüsü" adlı proje kapsamında Ağırdağ köyüne ziyarette bulundu.

Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tatar'a KKTC Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komite Başkanı Recep Günaydın, Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüsü Aytül Bilen, YTB temsilcileri, köy muhtarı Hasan Recep Piro ve köy imamı Hamit Hekimoğlu eşlik etti.

Köydeki haneleri ziyaret eden Tatar, vatandaşlara hazırlanan hediye çantalarını vererek bayramlarını kutladı.

Tatar, ziyaret sırasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak, Kıbrıs Türk halkının her zaman barış, huzur ve refahı hedeflediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Pandemi dönemine rağmen büyük bir mücadele içerisinde sağlığımızı koruyarak Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyoruz. Bayram arifesinde sizlerle birlikte olmak, sohbet edebilmek ve birtakım meseleleri görüşebilmek benim için bir mutluluktur. Bu ortamı sağlayanlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kıbrıs Türk halkının her yerde ülkesinin geleceği için mücadele verdiğini vurgulayan Tatar, halkın ve basın mensuplarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Tatar, bayramda halka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Gönül Köprüsü Projesi

Proje kapsamında 20 günde 2 bin 50 hane ziyaret edilerek yaklaşık 6 bin 680 kişiye ulaşıldı.

20 hedef köyde gerçekleştirilen projede ziyaretler, muhtarlar yardımıyla sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun gerçekleşti.

Her haneye bez çanta içinde geleneksel çörek ve Türk kahvesi ikramında bulunuldu, çocuklara da Hacivat ve Karagöz ile tasvir, boyama kitabı ve boya kalem seti hediye edildi.

Anadolu'dan Kıbrıs'a kurulan "Gönül Köprüsü", ramazanın ruhuna uygun ve hatırlanmanın değerini önceleyen sosyal saha çalışması olarak öne çıktı.