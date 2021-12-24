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Ersin Tatar: "Anadolu ve Türkiye, hiçbir zaman gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi" - Son Dakika

Ersin Tatar: "Anadolu ve Türkiye, hiçbir zaman gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi"

24.12.2021 21:57

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Çocuk ve yaşlıları kurşuna dizerek, katliam mezarlarına gömen bir zihniyetle savaştık ve bugünlere geldik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Çocuk ve yaşlıları kurşuna dizerek, katliam mezarlarına gömen bir zihniyetle savaştık ve bugünlere geldik. Anadolu ve Türkiye hiçbir zaman gözünü ve gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi. Her zaman beraber olduk." dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Kırşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Tatar, Ahi Evran Külliyesi'nde "Gençlerle Söyleşi" programında öğrenciler tarafından Türk ve KKTC bayraklarıyla karşılandı.

Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından seslendirilen türküleri dinleyen Tatar, bazı türkülere de eşlik etti.

Tatar, programda yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta artık yeni bir dönemin başladığını, Türkiye'nin Kıbrıs için önemli olduğunu vurguladı.

"Kıbrıs ecdadın bir meselesidir." diyen Tatar, geçmişte binlerce şehit verilerek Ada'nın Türk'lerin egemenliğine geçtiğini belirtti.

Milletin bekası, bayrak ve vatanın önemini anlatan Tatar, en büyük hedefinin vatanına hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Ada'da barıştan yana olduklarını dile getiren Tatar, "Kıbrıs Türk halkını yok etmek için Yunanlıların, sömürgecilerin, İngilizlerin, farklı emperyal güçlerin, Kıbrıslı Türklerle Anadolu'daki bağlarını kopartmak için her türlü esaret, zulüm, vahşetiyle karşılaştık. Çocuk ve yaşlıları kurşuna dizerek katliam mezarlarına gömen bir zihniyetle savaştık ve bugünlere geldik. Anadolu ve Türkiye hiçbir zaman gözünü ve gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi. Her zaman beraber olduk." ifadelerini kullandı.

Tatar, çadırlarda susuz, ilaçsız günlerce direnen Kıbrıs halkının Mehmetçiğin Ada'ya ayak basmasıyla bağımsızlığını kazandığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının geleceği ve bölgesel istikrarın sağlanabilmesi, ulusal çıkarların korunması için Türkiye ile birlikte olduklarını belirten Tatar, Türkiye'nin bölgesinde en güçlü ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Tatar, geçmişte olduğu gibi şu anda da Türkiye ile haklarını aradıklarını dile getirdi.

(Sürecek)

Ersin Tatar: Anadolu ve Türkiye, hiçbir zaman gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi
Ersin Tatar: Anadolu ve Türkiye, hiçbir zaman gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi
Ersin Tatar: Anadolu ve Türkiye, hiçbir zaman gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi
Ersin Tatar: Anadolu ve Türkiye, hiçbir zaman gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi
Ersin Tatar: Anadolu ve Türkiye, hiçbir zaman gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi
Ersin Tatar: Anadolu ve Türkiye, hiçbir zaman gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi
Ersin Tatar: Anadolu ve Türkiye, hiçbir zaman gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi
Ersin Tatar: Anadolu ve Türkiye, hiçbir zaman gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi

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cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ersin Tatar: "Anadolu ve Türkiye, hiçbir zaman gölgesini Kıbrıs'tan çekmedi" - Son Dakika
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