Son dakika haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya geldi

Son dakika haberler... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Elazığ'daki programını tamamlayıp Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Tatar'ı, Kömürhan Köprüsü girişindeki uygulama noktasında Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve Gençlik ve Eğitim Derneği üyeleri karşıladı. Tatar'a burada kayısı ve çiçek takdim edildi.

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