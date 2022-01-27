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Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (2) - Son Dakika

Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (2)

27.01.2022 18:15
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (2)

Son dakika haber: FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Valilik ziyaretinin ardından Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen 'Mavi Vatanda Kıbrıs'ın Rolü' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Valilik ziyaretinin ardından Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen 'Mavi Vatanda Kıbrıs'ın Rolü' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Tatar'a üniversite tarafından fahri doktora unvanı verildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "2 yıl önce Başbakan olarak geldiğim Kayseri'ye şimdi Cumhurbaşkanı olarak gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kıbrıs geçmişi çok eskiye dayanan önemli bir devlettir. Kıbrıs adası 300 yılı aşkın zamandır Osmanlı Devleti tarafından yönetilmiştir. Biz Kıbrıslılar geçmişten günümüze en acı gün 1878'deki o zamanın şartlarına bağlı olarak adanın İngiltere'ye kiralanmasıdır. O tarihte bayrağımız gönderden indirilmişti. O tarihte yaşayan atalarımız bayrağın göndere yeniden çekilmesi için Türkiye'yi hep beklemişler. Benim atalarım da bu özlemle hayatını geçirmiştir. Biz hep Toroslara Türkiye'ye baktık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN KATKILARI İLE KKTC'NİN EKONOMİSİ İYİ YERLERE GELMİŞTİR'Kıbrıs halkının yaşanan sıkıntılar karşından direnmeye devam edeceğini söyleyen Tatar, "1974 yılından itibaren Kıbrıs'ın yapısına baktığımızda gerek turizmde gerek üniversitelerde gerekse de Girne kıyılarına getirilen asrın projesi su ile Kıbrıs'ta tarımda gelişmektedir. Türkiye'nin katkıları ile KKTC'nin ekonomisi iyi yerlere gelmiştir. Pandemi döneminde bazı sıkıntılarımızı olmuştur. Ancak, inşallah pandeminin etkisinin azaltması ile yine KKTC'de yatırımlar artacak. Biz direnmeye devam ediyoruz. Şu anda belki bizi tanımıyorlar ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği Kıbrıs'a 2 ayrı halk oldu. 60 yıldır yan yana yaşayan iki devlet oldu. Kıbrıs'taki Türklerin dini dili, örf adetleri, tarihi, kültürü çok farklı oldu. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan durumlarla hakkımızı ve hukukumuzu savunmak bizlerin görevidir. İki ayrı yapıyı bir araya getirebilmek, birleştirmek ve bize dayatmak, bizlerin bağlarını Türkiye Cumhuriyetinden koparmak asla bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bizim için önemli olan kısa günün karı değildir. Bizim için önemli olan uzun vadede milletin bekasıdır, egemenliğimizdir, onurumuzdur, şerefimizdir" diye konuştu.'400 BİN İNSAN MARAŞ BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ'47 yıl sonra açılan Maraş bölgesinin Kıbrıs turizmine ve ekonomisine canlılık kattığını ve katacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünlerde Kıbrıs'a güven artırıcı önlemler alınması noktasında Rum tarafından bize öneriler gelecek. Öneriye baktığımızda birincisi Maraş'ı iade ediniz, diğeri de Birleşmiş Milletler nezaretinde de Ercan Havalimanının direkt uçuşlara açılabileceği söylenmektedir. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Maraş açılımı bu yeni siyasetimizin çok önemli bir bacağıdır. Maraş 47 yıldır kapalı olan ancak esas itibariyle 1570 yılında kurulan Kıbrıs Vakıflar İdaresinin bir bölgesi idi. Maraş bir takım İngilizler tarafından peşkeş çekilmişti. 1974 yılından sonra Maraş KKTC sınırları içerisine girdi. Bizlerin egemenliğinde olan Maraş 47 yıl sonra açılmasıyla hayat başlamıştır. Maraş bölgesi KKTC'nin ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Şimdiye kadar pandemi koşullarına rağmen 400 bin insan Maraş bölgesini ziyaret etmiştir. Pandemiden sonra çok daha yoğun bir ziyaret olacaktır."


Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (2)
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (2)
Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (2)
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cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (2) - Son Dakika
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