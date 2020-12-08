Son dakika haberi... KKTC'de 42'inci hükümet için imzalar atıldı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaklaşık iki ay süren hükümet krizi bugün akşam saatlerinde imzalanan protokol ile son buldu.Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Vekili Hamza Ersan Saner'in yeni bakanlar kurulunu yarın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hamza Ersan Saner 42. Hükümeti kurarak Başbakanlık koltuğuna oturuyor. Yeni kurulan hükümette Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer aldı. UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-YDP-DP hükümet protokolünü önce UBP Parti Meclisi'ne sundu. Parti Meclisi'nden alınan onayın ardından UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhuriyet Meclisi'nde hükümet protokolünü imzaladı.

BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNA SANER OTURUYOR

Burada açıklama yapan müstakbel Başbakan Hamza Ersan Saner, ülkenin içinde bulunduğu şartları çok iyi bildiklerini, bu nedenle özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti. Saner, "ülkemiz sağlık, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve Kıbrıs konusundaki gelişmeler nedeniyle kritik bir süreçten geçmektedir. Kıbrıs konusunda tam anlamıyla bir dönüm noktasındayız. Atılması gereken adımlar, izlenmesi gereken yeni bir siyaset vardır" dedi.

TEMEL HEDEFLER BÖYLE LİSTELENDİ

Koalisyon hükümeti, ülkeyi 2021 yılı Ekim ayı içinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde olduğu için Meclisimize bu süreçte yapabilecekleri ve yakın gelecek açısından atılması gereken elzem adımları içerecek bir hükümet programı sunacaktır.

Hükümet, öncelikle sağlık alanında, bilim insanlarının ve ilgili kurulun önerileri ve kararlarını dikkate alarak gereken adımları atacaktır. Özellikle, yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi'nin randımanlı bir şekilde devreye girmesi için yapılan çalışmalar tamamlanacaktır.

Tüm dünyada gündeme gelen Koronavirüs aşısı temin edilerek, risk gruplarından başlamak üzere vatandaşlarımızın aşılanması yoluna gidilecektir.

Hükümet bünyesinde, ekonomik sıkıntıların aşılmasını için bilim insanları ile tüm sektörlerin öneri ve görüşlerini ortaya koyabilecekleri, çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bir ekonomi danışma kurulu oluşturulacaktır.

KKTC bütçenin Meclisimizden bir an önce geçirilmesi sağlanacaktır.

Anavatan Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün imzalanması için gereken çalışmalar başlatılacak, temaslar yapılacaktır.

Devlete istihdamlarda fırsat eşitliği gözetilecektir.

Kamuda verimliliğin artması için reformcu bir yaklaşım benimsenerek ilgili yasada tadilatlar yapılacaktır.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın uyarıları ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması yoluna gidilecektir.

Halkımızın hassasiyetleri ile izinli çalışanların beklentileri gözetilerek vatandaşlık konusunun bir düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılacaktır.

Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı tüm ilgili çalışmalar tarafların görüşleri alınmak ve halkın katılımı sağlanmak suretiyle sonuçlandırılacaktır.

Hükümet tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem verecek, ülkemiz demokrasisinin daha ileri gitmesini gözetecektir.

Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz'deki haklarımıza sahip çıkmak, kapalı Maraş'ın açılması sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliği halinde devam ettirmek, Kıbrıs konusunda, iki Devletli bir çözüme ulaşılması için, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile istişare içinde ileri adımları atmak olacaktır.

Hükümet Kıbrıs konusunda tam bir uyum içinde hareket edecek ve KKTC'nin dünyada hak ettiği yeri bir an önce alması için çalışacaktır.

Federal çözümün, Rum tarafının tutumu ile gerçekleşemeyeceğinin ortaya çıkmasından dolayı, iki devletli çözümün gündeme gelmesine ve gerçekleşmesine ağırlık verecektir.

Hükümetin önceliklerinden biri de Doğu Akdeniz'de meydana gelen son derece yaşamsal gelişmeleri Anavatan Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde en iyi şekilde değerlendirmek ve gereken adımları atmak olacaktır.

Kapalı Maraş'ın KKTC yönetiminde açılması için atılan adım ileri götürülerek, başlatılan yasal ve teknik çalışmalar uluslararası hukuk göz önünde tutularak tamamlanacaktır.

BAKANLIK DAĞILIMI PARTİLERE GÖRE BELİRLENDİ

Başbakanlık - UBP

Başbakan Yardımcılığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı - YDP

Dışişleri Bakanlığı - UBP

İçişleri Bakanlığı - UBP

Maliye Bakanlığı - UBP

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı - UBP

Turizm ve Çevre Bakanlığı - DP

Sağlık Bakanlığı - UBP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - DP

Ulaştırma Bakanlığı - UBP

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı – UBP