Son dakika haberi... KKTC'de Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... KKTC'de Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı Açıklaması

11.10.2020 11:23
Son dakika haberi... KKTC'de Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi.

Başbakan Tatar, oyunu Şehit Tuncer İlkokulundaki 140 numaralı sandıkta kullandı.

Daha sonra açıklamalarda bulun Tatar, eşi Sibel Tatar ile oylarını kullandıklarını söyledi.

"KKTC için hayırlı olmasını temenni ediyorum." diyen Tatar, KKTC'de güzel bir demokrasi olduğunu belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün bütün dünyanın gözü önünde demokrasi anlayışıyla güzel bir sınav vereceğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen seçime iyi bir katılımın olmasını temenni etti.

KKTC'de salgın sürecinin çok iyi yönetildiğine inandığını dile getiren Tatar, "Mesafe ve gerekli tedbirleri almak suretiyle oy kullanıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza, vatandaşlık görevlerini yapmalarını, sandık başına gitmelerini ve iradelerini kullanmalarını yürekten temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, şu anda karantina altında olan ve oy kullanmayı bekleyen vatandaşların da olduğuna dikkati çekerek, "Sabahleyin test yapıldıktan sonra bugün 7 gün karantina süresini doldurdukları için çıkıp sandıklara gidip oylarını kullanmak isteyen vatandaşlarımız vardır. Sağlık Bakanlığının bir an önce bu testlerin yapılması ve süratle neticelerin çıkmasıyla sandıkların kapanana kadar bu insanlarımızın oy kullanmalarına olanak vermelerini kendilerinden rica ediyorum." dedi.

Seçimin hayırlara vesile olmasını dileyen Tatar, "İnşallah KKTC'nin geleceği için, halkımızın beklentilerini karşılamak üzere doğru irade sandıktan çıkar ve hep birlikte KKTC'ye sahip çıkarız." diye konuştu.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı.

Oy verme işlemi 18.00'de sona erecek.

Öte yandan vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun seçim sonuçlarını bu gece 22.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başbakan, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KKTC'de Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı Açıklaması - Son Dakika

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