Son dakika haberi! KKTC'de "Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberi! KKTC'de "Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi

19.03.2022 09:56
Son dakika haberi! KKTC'de "Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) " Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Lefkoşa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Yarbay Doğu Aydın ve askeri erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

YEE'de gerçekleştirilen etkinlik, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun İstiklal Marşı'nın ardından Çanakkale türkülerini icrası ile başlarken konferans salonundaki panelle devam etti.

Moderatörlüğünü Lefke Avrupa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karakartal'ın üstlendiği panel, Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız ve Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser'in Çanakkale ve İstiklal Marşı ve Kıbrıs'ta Çanakkale esirleri konularında yaptıkları söyleşilerle sürdü.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, panelin ardından konuşmacılara plaket takdim etti.

Etkinlik, Prof. Dr. Ulvi Keser'in arşivinde bulunan "Kıbrıs'ta Çanakkale Esirleri" temalı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Son dakika haberi! KKTC'de Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi
Son dakika haberi! KKTC'de Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi

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İstiklal Marşı, Çanakkale, Lefkoşa, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KKTC'de 'Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Kutlama ve Şehitleri Anma Programı' düzenlendi - Son Dakika


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