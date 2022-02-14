Son dakika haberi! KKTC'deki Halil Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar bulundu - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü, iş adamı Halil Falyalı cinayetinde kullanılan silahların olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki bir dere yatağında bulunduğunu duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 8 Şubat'ta Falyalı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın, ilk andan itibaren Polis Genel Müdürlüğünün tüm unsurları ile büyük bir titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Meselenin aydınlatılması ve suç faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için gece gündüz çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KKTC Polis Genel Müdürlüğü, cinayetin işlenmesinin ardından her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak suç faillerinin Türkiye'deki bazı şahıslarla bağlantısı olabileceğini de değerlendirerek elde ettiği bulgu ve bilgileri Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paylaşmış ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen toplamda 6 kişinin İstanbul'da tespit edilerek tutuklanması sağlanmıştır."

Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayda zanlı olarak tespit edilen iki kişinin, cinayetin işlenmesinin hemen ardından 9 Şubat'ta Girne'de tespit edilerek tutuklandığı aktarılan açıklamada, soruşturma kapsamında, 12 Şubat'ta Girne Alsancak'ta bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyon sonucunda, olayda zanlı olarak tespit edilen 2 kişinin daha tutuklandığı, burada yapılan aramada 9 milimetre çapında tabanca ve 15 merminin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Büyük bir titizlikle çalışmalarına devam eden Polis Genel Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat 2022 tarihinde, cinayet mahalli olan, Çatalköy 20 Temmuz Caddesi'nin yaklaşık bir kilometrelik batı kısmında, dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, iki kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 mermi bulmuştur. Yapılan balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ülke gündeminde geniş yankı uyandıran cinayetin en kısa sürede aydınlatılması için KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti polis teşkilatlarının tüm imkanlarını seferber ettiğine vurgu yapılarak, iki ülke polisi tarafından müştereken yürütülen soruşturmanın, hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şeklide büyük bir titizlikte devam ettiği kaydedildi.

Olay

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında KKTC'de 4 kişi tutuklanırken, Türkiye'de ise 6 kişi gözaltına alınmıştı, bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Falyalı'nın cenazesi ise 10 Şubat'ta İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyünde toprağa verilmişti.

Aralık 2021'de serbest bırakılmıştı

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı. Falyalı, Ekim 2021'de "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı Aralık 2021'de serbest bırakılmıştı.

Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.