Son dakika haberi! KKTC'deki yangını sağanak yağış söndürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi! KKTC'deki yangını sağanak yağış söndürdü

25.06.2022 12:53

Son dakika haberi: - KKTC'deki yangını sağanak yağış söndürdü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde 5 gündür kontrol altına alınamayan yangın, sağanak yağışın etkisiyle söndü.

- KKTC'deki yangını sağanak yağış söndürdü

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde 5 gündür kontrol altına alınamayan yangın, sağanak yağışın etkisiyle söndü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kantara'ya bağlı Mersinlik köyünde 21 Haziran'da başlayan orman yangınına uçakların, itfaiyenin, sivil savunma ekiplerinin, yangın kriz komitesinin ve halkın müdahalesi sürerken; alevler dün gece Lefkoşa ve Girne civarında başlayan sağanak yağış sayesinde söndü. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatlısu'da yangının yayılmasını engellemek ve söndürmek için Kriz Merkezi'nin toplandığı Zambak Tatil köyünde yağmurun yağması ile yangının söndüğü haberi bizleri çok mutlu etmiştir. Hepimize geçmiş olsun, olağanüstü şartlarda söndürme çalışmalarına katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Yangın büyük oranda söndü

KKTC Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu son bilgileri paylaştığı açıklamasında yangının büyük oranda söndüğünü belirtirken, sadece İskele'ye bağlı Kantara Ardahan bölgesindeki bir noktada dumanların yükseldiğini aktardı.

Uluslararası destek

Yangın söndürme çalışmalarına başta Türkiye olmak üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Birleşmiş Milletler (BM), İngiliz üsler bölgesi ve İsrail'den de destek gelmişti. Salı günü öğleden sonra başlayan yangın; Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy bölgesinde yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KKTC'deki yangını sağanak yağış söndürdü - Son Dakika

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