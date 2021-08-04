Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek amacıyla araç ve personel gönderiyor.

Türkiye'de devam eden orman yangınları ile mücadeleye yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) destek geldi. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Orman Dairesinden 3 araç ve 10 personel, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından ise 4 araç ve 11 personel, söndürme çalışmalarında yer almak üzere Türkiye'ye gönderiliyor. Çalışmalarda yer alacak Orman Dairesi personeli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından bakanlık binası önünden uğurlandı.

"BİZ BURADA, BU TOPRAKLARI KORUMAK, TÜRK TOPRAĞI TUTMAK İÇİN 450 YILDIR MÜCADELE ETMEKTEYİZ"

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu KKTC halkının, Türk milletinin bölünmez, ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak ilk defa desteğe ihtiyaç duyulan Anadolu topraklarına destek vermek için personelin oraya gönderileceğini belirtti. Anadolu halkının her ihtiyaç duyulduğunda suyunu, canını, kanını feda etmek için bu topraklara geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biz burada, bu toprakları korumak, Türk toprağı tutmak için 450 yıldır mücadele etmekteyiz" dedi. Toprakları Türk toprağı tutarken, yeşilini, ovasını, geleneğini, göreneğini de koruduklarını da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, dünyada devletlerin toprağıyla, canıyla, kanıyla, yeşiliyle birlikte geleceğe taşındığını ve ayakta kaldığını kaydetti.

"ORAYA İNSANLARIN CANINI KURTARMAK İÇİN, MALLARINI KURTARMAK İÇİN, BİR DESTEK İÇİN GİDİYORUZ"

Anavatan Türkiye'nin tarihte görülmemiş bir yangınla mücadele ettiğini dile getiren Bakan Nazım Çavuşoğlu, KKTC halkı olarak Türkiye'deki vatandaşlara destek olmak için burada bir ekip kurulduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Orman Dairesi'nden 3 araç ve 10 personel ve Sivil Savunma'dan 4 araç ve 11 personelle Türkiye'deki vatandaşların yaralarını sarmak için Türkiye'ye gidileceğini belirtti. KKTC'den giden ekibin belki Türkiye'de yanan bir bölgeyi söndüreceğine, yangın çıkma tehlikesi olan bölgelerde önlem alacağına ya da canlıları kurtaracağına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Oraya insanların canını kurtarmak için, mallarını kurtarmak için, bir destek için gidiyoruz" dedi. Dünyadan birçok yerden Türkiye'deki yangın bölgelerine destek gittiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bu desteğe KKTC seyirci kalamazdı" ifadesini kullandı.

"ÜRETİCİLERE DESTEK İÇİN CUMA GÜNÜ BALYA VE SAMAN GÖNDERİLECEK"

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, bir yandan bu şekilde destek olmaya çalışırken, diğer yandan üreticilerle birlikte Türkiye'de samanı, balyası yanan üreticilere destek vermek için tırlarca balya hibesi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, Cuma günü ilk parti balya ve samanın gönderileceğini ifade ederek böylelikle etle tırnak olmanın bir göstergesini göstereceklerini söyledi.

"GİDECEĞİNİZ TOPRAKLAR ANAVATANIMIZIN TOPRAKLARIDIR"

Türkiye'ye gidecek personele de hitap eden Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Gideceğiniz topraklar Anavatanımızın topraklarıdır. Oradaki ağaçlar da buradaki ağaçlar da bizim için aynıdır. Oradaki acılar bizim acımızdır, sevinçler sevincimizdir. Oraya KKTC halkını temsilen gidiyorsunuz. Disiplininizle, çalışkanlığınızla, özverinizle sizinle buradaki halkın gurur duyacağı şekilde çalışmalarınızı tamamlayıp, sağ salim kazasız belasız dönmeniz için gözlerimiz sizi yollarda bekleyeceğiz. Oraya 10 kişi gidiyorsunuz ama tüm Tarım Bakanlığı ve KKTC halkı sizinle birliktedir. Anadolu halkıyla buluşacaksınız. Onların feryatlarının azalmasına ve yaralarının sarılmasına, doğanın korunmasına katkı için gidiyorsunuz. Soydaşlarımızla buluşmak için gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun."

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)