Üye Girişi
Son dakika haberi | KKTC'den Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek - Son Dakika

Son dakika haberi | KKTC'den Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek

04.08.2021 13:45
Son dakika haberi | KKTC'den Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek, System.String[]

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek amacıyla araç ve personel gönderiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek amacıyla araç ve personel gönderiyor.

Türkiye'de devam eden orman yangınları ile mücadeleye yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) destek geldi. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Orman Dairesinden 3 araç ve 10 personel, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından ise 4 araç ve 11 personel, söndürme çalışmalarında yer almak üzere Türkiye'ye gönderiliyor. Çalışmalarda yer alacak Orman Dairesi personeli, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından bakanlık binası önünden uğurlandı.

"BİZ BURADA, BU TOPRAKLARI KORUMAK, TÜRK TOPRAĞI TUTMAK İÇİN 450 YILDIR MÜCADELE ETMEKTEYİZ"

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu KKTC halkının, Türk milletinin bölünmez, ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak ilk defa desteğe ihtiyaç duyulan Anadolu topraklarına destek vermek için personelin oraya gönderileceğini belirtti. Anadolu halkının her ihtiyaç duyulduğunda suyunu, canını, kanını feda etmek için bu topraklara geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Biz burada, bu toprakları korumak, Türk toprağı tutmak için 450 yıldır mücadele etmekteyiz" dedi. Toprakları Türk toprağı tutarken, yeşilini, ovasını, geleneğini, göreneğini de koruduklarını da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, dünyada devletlerin toprağıyla, canıyla, kanıyla, yeşiliyle birlikte geleceğe taşındığını ve ayakta kaldığını kaydetti.

"ORAYA İNSANLARIN CANINI KURTARMAK İÇİN, MALLARINI KURTARMAK İÇİN, BİR DESTEK İÇİN GİDİYORUZ"

Anavatan Türkiye'nin tarihte görülmemiş bir yangınla mücadele ettiğini dile getiren Bakan Nazım Çavuşoğlu, KKTC halkı olarak Türkiye'deki vatandaşlara destek olmak için burada bir ekip kurulduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Orman Dairesi'nden 3 araç ve 10 personel ve Sivil Savunma'dan 4 araç ve 11 personelle Türkiye'deki vatandaşların yaralarını sarmak için Türkiye'ye gidileceğini belirtti. KKTC'den giden ekibin belki Türkiye'de yanan bir bölgeyi söndüreceğine, yangın çıkma tehlikesi olan bölgelerde önlem alacağına ya da canlıları kurtaracağına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Oraya insanların canını kurtarmak için, mallarını kurtarmak için, bir destek için gidiyoruz" dedi. Dünyadan birçok yerden Türkiye'deki yangın bölgelerine destek gittiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bu desteğe KKTC seyirci kalamazdı" ifadesini kullandı.

"ÜRETİCİLERE DESTEK İÇİN CUMA GÜNÜ BALYA VE SAMAN GÖNDERİLECEK"

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, bir yandan bu şekilde destek olmaya çalışırken, diğer yandan üreticilerle birlikte Türkiye'de samanı, balyası yanan üreticilere destek vermek için tırlarca balya hibesi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, Cuma günü ilk parti balya ve samanın gönderileceğini ifade ederek böylelikle etle tırnak olmanın bir göstergesini göstereceklerini söyledi.

"GİDECEĞİNİZ TOPRAKLAR ANAVATANIMIZIN TOPRAKLARIDIR"

Türkiye'ye gidecek personele de hitap eden Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Gideceğiniz topraklar Anavatanımızın topraklarıdır. Oradaki ağaçlar da buradaki ağaçlar da bizim için aynıdır. Oradaki acılar bizim acımızdır, sevinçler sevincimizdir. Oraya KKTC halkını temsilen gidiyorsunuz. Disiplininizle, çalışkanlığınızla, özverinizle sizinle buradaki halkın gurur duyacağı şekilde çalışmalarınızı tamamlayıp, sağ salim kazasız belasız dönmeniz için gözlerimiz sizi yollarda bekleyeceğiz. Oraya 10 kişi gidiyorsunuz ama tüm Tarım Bakanlığı ve KKTC halkı sizinle birliktedir. Anadolu halkıyla buluşacaksınız. Onların feryatlarının azalmasına ve yaralarının sarılmasına, doğanın korunmasına katkı için gidiyorsunuz. Soydaşlarımızla buluşmak için gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun."

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Son dakika haberi | KKTC'den Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek
Son dakika haberi | KKTC'den Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek
Son dakika haberi | KKTC'den Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek

Türkiye, Kıbrıs, Tarım, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KKTC'den Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek - Son Dakika


Son Dakika

5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı 14:46 5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı 14:28 Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi 14:01 Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi
Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti 13:49 Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı 13:46 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi 13:38 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz 13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz

Son Dakika Haberleri
13:45 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz
13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
13:37 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:36 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı
13:34 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
13:32 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
13:26 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti         
14:48
Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz         
14:38
Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı         
14:11
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu         
13:47
Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı         
13:41
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler         
13:35
En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı         
13:33
Ormana girişlerin yasaklandığı Kocaeli'de valiye gelen mesajlar pes dedirtti: Ben nerede mangal yapacağım? Ormana girişlerin yasaklandığı Kocaeli'de valiye gelen mesajlar pes dedirtti: Ben nerede mangal yapacağım?         
12:29
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı         
11:08
Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor         
11:08
Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi         
10:53
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 15:37:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | KKTC'den Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement